أوسكار أفضل فيلم لـ»كتاب أخضر».. ومكسيكي يحصد «أفضل مخرج»

الصباح الجديد – وكالات:

أحرز فيلم «كتاب أخضر» (غرين بوك)، جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، فيما ذهب لقب أفضل مخرج للمكسيكي ألفونسو كوارون.

و»كتاب أخضر» فيلم كوميدي أميركي، من إخراج بيتر فاريلي وإنتاج «يونيفرسال بيكتشرز».

ويحكي الفيلم عن جولة قام بها عازف البيانو دون شيرلي (ماهرشالا علي) وحارسه توني ليب (فيغو مورتينسين)، في الجنوب العميق لأميركا، خلال فترة الستينيات. ويحكي قصة حقيقية عن صداقة غير مألوفة تنشأ بين عازف بيانو أسود وسائقه الأبيض، وهما يجوبان الجنوب الأميركي في الستينيات حيث كان يشيع التمييز العنصري.

من جهة أخرى فاز المكسيكي ألفونسو كوارون بأوسكار أفضل مخرج عن فيلمه روما.

وكان كوارون (57 عاما) قد حصل أيضا على أوسكار أفضل مخرج عن فيلم «الجاذبية» (غرافيتي) في 2014.

وقال كوارون إن فيلم «روما» الذي انتج باللغة بالإسبانية، وبلغة لمواطنين أصليين أيضا، استوحاه من ذكرياته الخاصة لنشأته مع أسرته في حي كولونيا روما بمكسيكو سيتي.

وكتب كوارون الفيلم أيضا وأنتجه، وكان معظم الممثلين من الهواة أو غير معروفين بنحو يذكر.

كما فازت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «المفضلة» (ذا فيفوريت) وهو فيلم ينتمي إلى نوعية الكوميديا التاريخية.

وهذه أول جائزة أوسكار تحصل عليها كولمان (45 عاما) والتي كان ترشيحها للجائزة هو الأول بالنسبة لها.

وتعد كولمان واحدة من أفضل ممثلات التلفزيون في بريطانيا.

وفازت كولمان من قبل أيضا بجائزة «الكرة الذهبية» (غولدن غلوب) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية.

وتقوم كولمان في الفيلم بدور الملكة آن، وهي ملكة بريطانية في القرن الثامن عشر.