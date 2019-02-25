  • الإثنين , 25 فبراير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

اليوان يبلغ ذروة 7 أشهر

شؤون أقتصادية
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لندن ـ رويترز:
لامس اليوان الصيني أعلى مستوى له في سبعة أشهر وارتفعت الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي المرتبطان بالسلع الأولية أمس الاثنين بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤجل زيادة مزمعة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وقال ترامب: سيؤجل موعدا نهائيا يحل في الأول من آذار بعد أن أحرزت المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين ”تقدما كبيرا“.
وارتفعت الأسهم الصينية في الوقت الذي أبلت فيه الأسهم الأوروبية أيضا بلاء حسنا.
وزاد اليوان في الأسواق الخارجية إلى 6.6737 يوان للدولار ليلامس أقوى مستوياته منذ منتصف تموز، وكان مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 6.68 يوان للدولار.
وصعدت العملة الصينية 2.7 بالمئة أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية 2019، لتعوض بعض الخسائر البالغة 5.5 بالمئة التي تكبدتها العام الماضي.
وزاد الدولار الأسترالي، الذي يعد مؤشرا على المخاطر المرتبطة بالصين بسبب اعتماد أستراليا على الطلب الصيني على صادراتها، أكثر من نصف بالمئة إلى 0.7181 دولار أمريكي. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة إلى 0.6902 دولار أميركي وهو أفضل مستوياته منذ السادس من شباط.
وارتفع اليورو في مقابل الدولار المتراجع، مضيفا 0.3 بالمئة ليصل إلى 1.1363 دولار، ليبقى داخل نطاقات التداول التي سجلها في الآونة الأخيرة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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