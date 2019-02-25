الموارد تبحث مع شركة هولندية معالجة اللسان الملحي في شط العرب

بغداد – الصباح الجديد

بحث وفد عراقي من وزارة الموارد الموارد المائية والسفير العراقي في هولندا مع مؤسسة Deltares الهولندية للاستشارات والتنفيذ في قطاع المياه موضوع معالجة اللسان الملحي في شط العرب.

وقال بيان للوزارة ان “السفير هشام العلوي برفقة وفد وزارة الموارد المائية برئاسة جمال العاني مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة، وبعض موظفي السفارة قام بزيارة الى مؤسسة Deltares الهولندية للاستشارات والتنفيذ في قطاع المياه، وذلك لبحث موضوع معالجة اللسان الملحي في شط العرب، بحضور مدير المؤسسة Erik Jans، والخبير في شؤون الامتداد الملحي Arno Nolte، والبروفسور، Eelco Van Beek، رئيس فريق الخبراء المعني بمراجعة استراتيجية وزارة الموارد المائية العراقية”.

وأضاف البيان ان “السفير أشار في بداية اللقاء الى ان مسألة توفير المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة تعتبر من اهم اولويات الحكومة العراقية، وان السفارة تعمل على استثمار الخبرات والامكانيات الهولندية في مجالات ادارة الموارد المائية والزراعة، وانها تواصل التنسيق مع المؤسسات الهولندية من اجل توسيع التعاون الثنائي، وتنفيذ البرامج ذات الاهتمام المشترك، عارضاً في الوقت نفسه بعض التحديات التي تواجه العراق في مجال الزراعة والمياه، وعلى رأسها موضوع امتداد اللسان الملحي الى شط العرب وتأثيره على نوعية وجودة المياه في مدينة البصرة”.

وقال البيان ان مدير عام دائرة التخطيط “عرض بالتفصيل المشاكل التي يواجهها قطاع المياه في العراق”، مؤكداً ان “الحكومة العراقية قد خصصت بعض الاموال لمواجهة هذه التحديات، خاصة ماتعانيه مدينة البصرة، والتأثيرات البيئية السلبية نتيجة شحة المياه ونوعيته غير الجيدة، عارضاً على مؤسسة Deltares، المساهمة بتقييم جدوى القيام ببناء سد يساعد في معالجة مشكلة امتداد اللسان الملحي في شط العرب، ودراسته جدواه من كل جوانبه الجغرافية والبيئية، والاقتصادية”.

من جانبه عرض السيد Nolte، بحسب البيان ، بعض المشاريع المنفذة من قبل الشركة، والمحاكية لما يواجهه شط العرب من تحديات، ومنها السدود التي اقامتها الشركة على نهر الراين بالقرب من نقاط التقاءه ببحر الشمال، مشيراً الى العمليات الفيزيائية والرياضية المستخدمة لانجاح الغرض من هذه السدود.

كما اشار محمد يوسف، المهندس الاستشاري في مؤسسة Deltares، الى بعض المشاريع التي نفذتها الشركة والمتمثلة بمدينة النخلة في إمارة دبي الاماراتية، وكذلك السدود التي نفذتها الشركة بمدينة فينيسيا الايطالية والتي ساعدتها في مواجهة خطر الفيضانات والغرق، بالاضافة الى القناة الثانية لقناة السويس المصرية. ناهيك عن السدود والمشاريع المائية الاخرى في هولندا.

وذكر البيان ان مؤسسة Deltares يعود تأسيسها الى عام 1916، تم انشاءها بقرار من الحكومة الهولندية، بعد دمج عدد من المعاهد ومراكز الداسات المختصة بالمياه، ويعمل لديها حالياً حوالي 830 موظفاً، وهي مدعومة ايضاً من قبل الاتحاد الاوربي، كما يقدم عدد من طلاب الدراسات العليا بحوثهم من خلال تطبيقهم ودراستهم لدى هذه المؤسسة، ولديها مقرين الاول في مدينة Delft ، والثاني في مدينة اوترخت الهولنديتين.