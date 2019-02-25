مسؤول ايراني رفيع يصل بغداد الليلة

بغداد ــ الصباح الجديد

يصل الليلة الى العاصمة بغداد، مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين.

وذكرت مصادر ابيرانية اليوم الاحد” ان عراقجي توجه الى بغداد وسيصل اليها الليلة وتاتي زيارته في اطار المشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات السياسية بين ايران والعراق.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد قام قبل فترة بزيارة الى العراق استغرقت 5 ايام اجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد والمسؤولين في اقليم كردستان العراق.

وشارك ظريف في عدد من الملتقيات التجارية التي نظمت بحضور عدد كبير من التجار ورجال الاعمال الايرانيين والعراقيين للبحث في سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ومن المقرر ان يقوم الرئيس روحاني بزيارة الى العراق خلال شهر اذار /مارس القادم