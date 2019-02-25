مركز الاعلام الرقمي: داعش يستخدمون امازون درايف لنشر فيديوهاتهم

بغداد ــ الصباح الجديد :

أكد مركز الاعلام الرقمي ان اعضاء تنظيم داعش لازالوا لحد الان يتنقلون من منصة رقمية الى اخرى بعد حملات الحظر الذي تقوم بها ادارات المواقع على منشوراتهم .

واوضح فريق المركز في بيان له” ان المنصة الجديدة التي تم الكشف بان افراد التنظيم يستخدمونها لترويج منشوراتهم هي امازون درايف بحسب ما اكده معهد أبحاث وسائل الإعلام في الشرق الأوسط، حيث يقوم اعضاء التنظيم برفع الفيديوات التي يقومون بانتاجها على خدمة امازون درايف ثم يتم توزيعها من خلال الاستعانة بتطبيق التليغرام .

واضاف المركز ان” امازون درايف Amazon Drive هي خدمة خاصة بالموقع العالمي امازون تم انشاءها عام 2011 وكانت تعرف ب امازون كلاود درايف Amazon Cloud Drive حيث يمكن تخزين صور المشتركين ومقاطع فيديوية خاصة بهم فضلا عن ملفات اخرى، بعدها يمكن الدخول لها من الهاتف او الحاسبة او من كل الاجهزة التي تصنعها امازون مثل الكندل والفاير تيفي والتابلت، ثم يسمح للمستخدم بمشاركة محتوياته المخزونة مع الاخرين .

واشار المركز الى ان” الارهابيين يستفيدون من مبدأ الحفاظ على خصوصية المستخدم، الذي تعمل به جميع الشركات، من اجل نشر وتسويق منشوراتهم الارهابية في المساحات الخاصة بهم في مواقع التواصل، وهذا يشكل تحد كبير امام الشركات للموازنة بين الحفاظ على خصوصية المستخدم ومراقبة مضمون منشوراته على المواقع .

مركز الاعلام الرقمي شدد على ان النشاط المتزايد للارهابيين على أمازون درايف يتطلب من المدير التنفيذي للشركة جيف بيزوس ان يقوم بخطوات عملية من اجل مواجهة هذا السلوك الارهابي على احدى الخدمات التي تقدمها شركته من اجل ايقاف الاستفادة منها لاغراض نشر الفكر المتطرف.