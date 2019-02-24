وضع حجر الأساس لتوسعة مزار علي بن يقطين (رض) وسط البصرة

البصرة _ سعدي السند :

تم في محافظة البصرة وضع حجر الأساس لمشروع اعمار وتوسعة مرقد صاحب الأمام الكاظم (ع) علي بن يقطين رضوان الله عليه .

وأقيم أحتفال بالمناسبة حضره سماحة الشيخ خليفة الجوهر نائب الأمين العام للمزارات الشيعية في العراق وبمشاركة جمع كبير من من أهل البصرة ومنتسبي الأمانة العامة للمزارات.

وقال الشيخ خليفة الجوهر لـ»الصباح الجديد» : ان عام 2019 سيشهدُ وضع حجر الأساس لأكثر من ٣٠ مشروعاً لإعادة بناء وتوسعةِ المزارات الشّريفة في عدد من المحافظات ،كما شهد عام 2018 ترميم وصيانه 240 مزارا واعادة اعمار وبناء اكثر من 30 مرقدا وان جهودا طيبة تبذل لتنفيذ خطة المزارات لأنجازها بالشكل المطلوب وبالمخططات الهندسية والفنية التي تم اعتمادها وقد تفقدنا خلال وجودنا في البصرة مزارات الصحابي زيد بن صوحان(رض) في منطقة السيبة جنوبي البصرة وفاطمة بنت عقيل بن ابي طالب (ع) وعبد الله بن عقيل بن ابي طالب(ع) والحسن الجبيلي ظاهر بن علي (رض) واستمعنا من ملاكاتها وموظفيها عن اهم المشكلات التي تواجه عملهم من اجل تذليلها وتقديم افضل الخدمات للزائرين الذين يحضرون الى هذه المزارات الطاهرة من داخل العراق وخارجه .

من جانبه قال الامين الخاص لمزار (علي بن يقطين) كميل عبد الحسين العبودي : يعد هذا المرقد الشريف من الاماكن التراثية والقديمة في البصرة وتزوره طوال ايام السنة اعداد كبيرة من الزوار من داخل العراق وخارجه ، وان التصاميم جاهزة الآن للمباشرة بأعمار وتوسعة هذا المزار بعد أن تم وضع حجر الأساس لهذا الغرض.

هو أبو الحسن علي بن يقطين الكوفي البغدادي ، لم نعثر على تاريخ و مكان ولادته ، بيد أن وفاته كانت في سنة 182 هجرية ، حينما كان الامام موسى بن جعفر الكاظم ( ع) في السجن.

كان علي بن يقطين من وزراء هارون الرشيد الخليفة العباسي ومن خيار الشيعة في المائة الثانية ومن أتباع الإمام الكاظم ( ع) لكنه كان يخفي ذلك ، وكان الإمام قد سمح له بتصدي الوزارة حتى يخفف من وطأة الظلم عن المظلومين والأبرياء .قال الإمام الكاظم ( ع) لعلي بن يقطين : كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان ، وقال عنه الشيخ الطوسي ( قدَّس الله نفسه الزَّكية ) : ثقة جليل القدر ، له منزلة ومكانة عظيمة السَّلام ) وعَدَّه الشيخ المفيد ( قدَّس الله نفسه الزَّكية ) من الثقات ورَوى الكشي في مدحه روايات .

أما كتبه فمنها مساءلة عن الإمام الصادق ( ع) من الملاحم ، ومنها مناظرة للشاك بحضرة الإمام الصادق ( ع) ومنها مساءلة عن الأمام موسى بن جعفر (ع) .