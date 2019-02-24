العمل تبحث تطوير مشروع الاصلاح التقني والمهني TVET مع اليونسكو

طبق البرنامج في عدد من المحافظات لتدريب مجاميع كبيرة من الشباب

بغداد _ الصباح الجديد:

بحث الوكيل الفني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال مع وفد من منظمة الامم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو) تطوير مشروع الاصلاح والتعليم والتدريب التقني والمهني في العراق TVET .

كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تم انجازه من مشروع الاصلاح والتعليم والتدريب التقني والمهني في العراق والمشكلات التي تعوق العمل لتتطوير المناهج وآلية الشراكة بين القطاع العام والخاص كون وزارة العمل لها الدور الاساس في انجاح عمل هذا المشروع وذلك لدورها التدريبي والخدمي لشرائح المجتمع من المتدربين والباحثين عن العمل للمنافسة في سوق العمل الوطني والعالمي للتقليل والحد من البطالة.

وقد طبق البرنامج في عدد من المحافظات وتم تدريب مجاميع كبيرة من الشباب في نينوى والبصرة فضلا عن اقامة عدد من ورش العمل وتاهيلهم لسوق العمل، واتفق الطرفان ايضا على تشكيل فريق مشترك بين الوزارة والمنظمة لتقويم المشروع وتطوير الاليات برئاسة الوكيل ومدير عام المشاريع وتم الاتفاق كذلك على اقامة ورشة عمل يومي 27-28 شباط بمشاركة ثلاث وزارات هي العمل والتربية والتعليم العالي .

العمل تبحث آلية فتح وحدات وتشكيل لجان إدارية في الاقضية والنواحي لتقديم خدماتها للمعوقين

على صعيد اخر عقدت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا لبحث آلية فتح وحدات وتشكيل لجان فرعية في الاقضية والنواحي التابعة لبغداد والمحافظات بغية تسهيل مراجعة المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة ضمن الرقعة الجغرافية القريبة عليهم مساواة بهيئة الحماية الاجتماعية والعمل على الاستفادة من تجربتهم في هذا المجال.

وناقش المجتمعون جملة من المواضيع في مقدمتها فتح وحدات أو تشكيل لجان فرعية في الاقضية والنواحي وتوفير مستلزمات العمل لها من خلال مخاطبة مجالس المحافظات ودوائر وزارة العمل لغرض تنسيب موظفين للعمل فيها وتهيئة وتأثيث الأماكن المناسبة لهم، والقيام بجميع الاجراءات الممكنة بما يسهم في ضمان الوصول الى ابعد نقطة يوجد فيها المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تمت مناقشة آلية إنهاء ملف الايقاف الاحترازي وتحشيد الجهود لإطلاق الدفعات الجديدة من راتب المعين المتفرغ لغير المتسلمين سابقا من الأعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ بعد توفر التخصيصات المالية المطلوبة لهم وللشمول الجديد في الوقت ذاته .

وقد تم تشكيل فريق فني لهذا الموضوع يتولى تدقيق وإدخال البيانات في القاعدة الرئيسة للهيئة وتوفير حزمة انترنت ذات سرعة فائقة وكفاءة عالية من أجل ملء استمارة الشمول الالكترونية الخاصة بإمتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 بسهولة ويسر علما أن التقديم مفتوح في اوقات الدوام الرسمي عدا ايام العطل الرسمية وحتى اشعار اخر.