الفائزون في «تحدي الموتوجيبي» ينالون جوائز بجاج

المكتب الإعلامي للاتحاد

في وسط احتفال كبير وجميل في مقر بجاج في العراق وبغداد, حصل الفائزون في المراكز الاولى لتحدي الدراجات النارية, الذي اختتم مؤخرا في قاعة الرقص الكبرى في بغداد, على جوائز من الراعي للمؤخران. المنافسة.

وبعد اجتماع طويل الاجل, تم تكريم اتحاد الدراجات النارية العراقي, بالاشتراك مع الشركة الراعية بجاج, واتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك في البطولات القادمة التي تدخل في اطار البرنامج السنوي للاتحاد.

ثم رئيس اتحاد الدراجات المركزي العراقي رائد البياتي ركوب الدراجات مع وزير الاتحاد قتيبة ال تاي و kalk مدير بجاج هيثم فاروق, وزع جوائز على الفائزين, بمن فيهم مصطفى محمد صالح وحسن محمد وحمزه عبد الكريم ابراهيم و امجد شاكر محمود ومحمد راشد سعيد, للاحتفال بالجميع بنجاح النسخة الاولى من هذه المنافسة الجميلة.