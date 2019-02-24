  • الأحد , 24 فبراير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • الفائزون في «تحدي الموتوجيبي» ينالون جوائز بجاج

الفائزون في «تحدي الموتوجيبي» ينالون جوائز بجاج

رياضة
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المكتب الإعلامي للاتحاد
في وسط احتفال كبير وجميل في مقر بجاج في العراق وبغداد, حصل الفائزون في المراكز الاولى لتحدي الدراجات النارية, الذي اختتم مؤخرا في قاعة الرقص الكبرى في بغداد, على جوائز من الراعي للمؤخران. المنافسة.
وبعد اجتماع طويل الاجل, تم تكريم اتحاد الدراجات النارية العراقي, بالاشتراك مع الشركة الراعية بجاج, واتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك في البطولات القادمة التي تدخل في اطار البرنامج السنوي للاتحاد.
ثم رئيس اتحاد الدراجات المركزي العراقي رائد البياتي ركوب الدراجات مع وزير الاتحاد قتيبة ال تاي و kalk مدير بجاج هيثم فاروق, وزع جوائز على الفائزين, بمن فيهم مصطفى محمد صالح وحسن محمد وحمزه عبد الكريم ابراهيم و امجد شاكر محمود ومحمد راشد سعيد, للاحتفال بالجميع بنجاح النسخة الاولى من هذه المنافسة الجميلة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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