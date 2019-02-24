اختتام بطولة الشهيد طالب هاشم لأكاديميات الكرة

«الصباح الجديد» تسلط الضوء على المنافسات

بغداد ـ فلاح الناصر:

اختتمت في ملعب رواد قطاع 39 بطولة الشهيد طالب هاشم لاكاديميات الكرة التي اقيمت تحت شعار»الرياضة توحد القلوب وتنشر السلام»، وتأتي اقامتها إستذكاراً لحارس المرمى المعروف طالب هاسم «أبو حنشة» الذي رحل شهيداً في حادث تفجير إرهابي في وزارة العدل عام 2009، اشتركت فيها 8 فرق لمواليد 2006/2007، هي « أكاديمية الشهيد طالب هاشم، ومدرسة الصداقة، واكاديمية الكابتن علي عباس، واكاديمية الشهب، واكاديمية الخيرات، ومدرسة الكرخ التطويرية، واكاديمية الطالب الرياضي، والاكاديمية العراقية في مشروع البطل الاولمبي».

وسلطت «الصباح الجديد» الضوء على منافسات البطولة، حيث حضرت المباراة النهائية وسجلت اعجابها بما قدمته المواهب التي اشتركت في المنافسات، الى جانب ان البطولة كانت فرصة لتقديم اللاعبين الموهوبين لامكاناتهم الفنية، وشكلت المباريات محطة لاكتشاف عمل الملاكات التدريبية في ما وصلت إليه خططهم التدريبية وتوظيف اللاعبين فوق المستطيل الأخضر.

ونالت المباراة النهائية قسطا وفيرا من الأهتمام الجماهيري، والإعلامي، فقد قام بالتعليق على المباراة الزميل، جمال الدراجي، المعلق المعروف في قناة الرياضية العراقية، وحضر رائدا الصحافة الرياضية، منعم جابر ومحي دواي، وشخصيات رياضية محبة لكرة القدم وداعمة لفرق الفئات العمرية.

وناشد أكثر من مدرب حضر إلى المباراة النهائية عبر صحيفة «الصباح الجديد» ضرورة دعم وإيلاء الأهتمام بفرق الاكاديميات الكروية التي تضم العشرات من الموهوبين لكنها تحتاج إلى عمل نظامي يكون تحت خيمة الجهات المسؤولة عن ملف الرياضة في مقدمتها لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة الاولمبية ، واتحاد الكرة المركزي.

وشهدت المباراة النهائية فوز فريق اكاديمية الشهيد طالب هاشم على فريق الاكاديمية العراقية في مشروع البطل الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سجل للفائز اللاعب جعفر إياد هدفين احدهما من جزاء ورضا مسلم، فيما اهدر الفريق الخاسر ركلة جزاء عن طريق ابو الفضل حيدر.

ثم جرى توزيع الجوائز بين الفرق الفائزة واختيار مدرب الاكاديمية العراقية، عبير جمال أفضل مدرب في البطولة ونال اللاعب جعفر إياد لقب افضل لاعب وحارس مرمى الاكاديمية العراقية صادق فراس كأفضل حامي هدف.

وتألفت اللجنة المنظمة للبطولة من «كريم دواي وعبد الستار الشبلي ومحمد حسن وسالم صبير وعباس جمعة»، واشرف على المباريات، احمد فلاح، فيما تألفت لجنة الحكام من عدي زغير مشرفا والطاقم التحكيمي الذي قاد المباريات ضم «سجاد خليل وعلي محمد واحمد سعد».

وبين مدير أكاديمية الشهيد طالب هاشم، الكابتن، عباس جمعة، ان البطولة تقام للسنة الثانية تواليا، حيث توج فريق الشهيد طالب هاشم بطلاً للنسخة الأولى على حساب أكاديمية الطالب الرياضي بهدفين لهدف واحد في المباراة النهائية التي اقيمت للاعبين مواليد 2000/2002.

يشار إلى ان الشهيد طالب هاشم الملقب بـ «أبو حنشة» من مواليد 1973، كان يشغل مركز حراسة المرمى، لعب لأندية النفط والدفاع الجوية والشرطة والنجف ودهوك وزاخو في اخر محطاته بين الشباك.. بعد ان هجر الملاعب، انضم لملاكات حراسات وزارة العدل، حيث اصيب في الإنفجار الأرهابي يوم 25 تشرين الأول عام 2009 الذي هز الوزارة وسقط بين العديد من الشهداء الذين روت دماؤهم الطاهرة ارض العراق.