في عيد الحب.. امنيات توحدت ان يكون للحب دهر لا يوم

عشق «الوطن» يتصدر قائمة «الحب»

بغداد – زينب الحسني:

لا يمكننا ان نحجم الحب بيوم واحد وشخص واحد فنحن محاطون بالمحبين اينما حللنا وارتحلنا في هذه الحياة، والذين يستحقون منا كل لحظة عيداً للحب، والأرض والوطن والشهيد والأم والاب والاخ والاخت والأولاد وكل من يمتون لنا بصلة اجتماعية وإنسانية تعلو فوقها كل المسميات، فضلاً عن اناس غيبتهم الاقدار من دون ان يعرفوا حجم المحبة لهم في اعماقنا، فمن حقهم علينا ان نذكرهم في كل ساعة ويوم.

فهناك ابطال دفعوا ارواحهم ثمناً لعشقٍ مجنون لا يقارن بأي عشق سمعنا به او قرأناه على مر العصور هو عشق «الوطن» هؤلاء اول من يتصدر قائمة «الحب «، وهم من يستحقون ان يحتفى بهم وبحبهم لذرات تراب ارضهم التي ابوا ان تدنس من قبل أي معتد غريب.

وهناك عشق يبدأ قبل ان تبدأ الانفاس وتتكون العلقة فالأمشاج عشق وحب الام لولدها الذي توسمت به كل الحب وجعلته فارسها المغوار اؤتمنت ان تكون ابنتها اميرتها المدللة التي لا تقهر، فلها كل الحب والقدسية تلك «الام «التي جمعت شتات روحها لتبني بيتاً واسرة ووطنًا مصغرًا لأطفالها وتزرع بداخلهم حباً لا ينضب للوطن الاكبر.

للحب ألف عنوان وعنوان لا يمكن جمعها او تحجيمهم في ليلة وضحاها، فالنظرة الاولى بين المحبين عيد ولحظة الولادة عيد ونجاح الابناء عيد وزف الحبيبة لحبيبها عيد، والعيش في وطنٍ ينعم بالسلام والامان هو العيد الاكبر.

«الصباح الجديد» نقلت امنيات وتهاني بعض المحبين التي اجتمعت على حب الوطن والأرض والام والزوجة والحبيبة:

صدق المشاعر

الدكتور احمد الرديني قال: الحب يعني الكثير …فهو لا يعني تبادل المشاعر بقدر المسؤولية تجاه من نحب ويعني الالتزام تجاه من نحب. ويعني قبول الآخر والعمل على رفعة شأنه وقد يعني التطور والاستقرار وقد يعني السلام والاحساس بالأمان ويعني التسامح وغيرها من الأمور التي تجعل في نهاية الأمر السعادة، وكلنا نبحث عن السعادة وان كانت في بعض الأحيان نبحث عنها كبحثنا عما ينقصنا فالحب هو جزء كبير نحتاجه في حياتنا وهنيئاً لكل من يحب بصدق ومشاعر لا يؤثر عليها الزمن أو العمر.

ينقي القلوب

الخبير الإعلامي عبد الأمير البياتي قال: الحب كلمة صغيرة قليلة الحروف، لكن العالم كله يعيش تحت ظلالها وفي كنفها عشاقاً واحباباً وشعوباً واوطاناً… نتمنى ان يكون للحب دهر لا يوم ….

الحب ينقي القلوب ويلهب المشاعر والاحاسيس ويتاغي الروح ويداعب خيال العشاق والشعراء والكتاب والمطربين والموسيقيين والرسامين

الحب سمفونية عالمية واسطورة الهية لا تضاهيها اسطورة، ليهنأ العالم كله بهذه المناسبة الجميلة.

صفاء القلوب

الدكتور صلاح كمال قال: «كل عام وانت الحب « تهنئة ابعثها مع ندى الياسمين لكل من احب لكل من نبض قلبي واطربت دقاته له في يوم عيد الحب … ابارك لكم محبتكم … ابارك لكم صفاء قلوبكم .. ابارك لكم سعادة نفوسكم …أو ليس الله محبة .. أو ليس النفوس الطيبة تتعانق بمحبة. أو ليس الأوراد تتفتح بمحبة … دعونا نحب دعونا نتبارك بعيد الحب .. دعونا نرسل التهاني لبعضنا … سأرسل تهنئتي لافياء بلادي لجبالنا الشم لدجلة الخير لفراتنا العذب اقول لهم كل «عام وانت الحب» ارسلها لبساتين البرتقال لاوراد القداح وعطرها لطيور شط العرب لمشاحيف اهوارنا الجميلة …اقولها لكم احبكم احبكم ليس فقط بعيد الحب بل كل يوم كل لحظة ولكن كل حبيب يعايد حبيبه وانتم أحبابي… واعايد اهلي وكل الناس الطيبين … سأحمل وردة حمراء .. سازين بيتي … جدران غرفتي … سأجعل من اغاني فيروز عرابين عشق اسمعها لكل المحبين … لا خصومة لا عداء .. لا كراهية .. لا بغضة ولا حقد .. انه يوم الحب انه عيد الحب … لنفتح الشبابيك فلتدخل نسمات المتحابين وليملأ صدر العشاق ترانيم قداس عيد الحب ….

يوم واحد لايكفي

الناشط المدني شمخي جبر قال : كل عام وانتم في حب وسلام اقول لأصدقائي وصديقاتي لا يكفي يوم واحد للحب نحتفل به فيمضي بسرعة وينتهي كل شيء … لا يكفي يوم واحد لمواجهة هذا الفائض من الكراهية الموجودة في ارواح وقلوب بعض الكائنات البشرية … لا يكفي يوم واحد لإشاعة الحب والجمال ومواجهة القبح … لا يكفي يوم واحد لهذه العاطفة النبيلة والانسانية الباهرة الجمال … يوم واحد لا يكفي لإزاحة ما علق بأرواحنا من طاقة سلبية … الحب روح وطاقة ايجابية تدفعنا لنكون اكثر انسانية واكثر فاعلية واكثر عطاء في مجالات الحياة كافة.

كل عام وأنتم بخير وسلام وفرح وحب وسعادة وبهجة….

والسلام على الارواح العاشقة والمعشوقة … السلام على الجمال المشع منكم نحو الاخرين… السلام على الحب الذي يشغل قلوبكم.

مشاهد الجمال

الشاعر عاقل الربيعي قال: امنيتي ان يسكن الحب جميع القلوب وان ننبذ العنف والكراهية وان نبدل مشاهد السلاح بحمل الورود ونستنشق رائحته بدل البارود ونغني للحب بدل الحرب… كل عام وعراقنا واهلنا في كل مكان ينعمون بالود والحب والتسامح وان تعم مشاهد الجمال كل مكان.

عيد الأصدقاء والاخوة

الفنان زياد هادي قال: تهاني كبيرة بمناسبة عيد الحب …وهو عبد المحبين كما هو عيد الأصدقاء والإخوة …أتمنى الخير والموفقية والبركة وأن يعم الأمان في ربوع العراق الحبيب …

أجمل الأعياد

الكاتب حسين محمد الفيحان قال: عيد الحب هو من اجمل الاعياد الى قلبي اتذكر انني كتبت ذات يوم على لسان صديقي ابو عباس قلت (ذات يوم طرق صديقي ابو عباس باب بيتي يحلفني بالصداقة التي بيننا أن اقرضه مالاً ليشتري دبدوب أحمر الى زوجته وحبيبة قلبه أم عباس ولا نني كنت قاعاً صفصفاً لا أملك ديناراً ولا درهماً مثله تماما استدنت مبلغاً من جاري الطيب ابو نمير وتقاسمت المبلغ معه له خمسة آلاف ولي مثلها عسى الله أن يقضي أمراً كان مفعولا. ال 5000 لا تكفي الا لشراء معايدة لعيد الحب اقتناها ابو عباس وراح يخط بيده ما يجول في خاطره.

الى زوجتي الحبيبة أم عباس قد يكون عيد الحب هو تقليد وثني ولكن اود أن أخبرك بأنني بالحب أكبر وثني. أحبك كل يوم وبحسب تقويم السنة الصينية او تقويم بهمن وتقويم غريغوري او جوليان أو التقويم الهجري. كل عام وأنت حبيبتي … احبك مع تحياتي أبو عباس).

ملاحظة: نسيت اخبركم بأنني انا ابو عباس بس ما اگول.

حب الوطن

الإعلامي محمد علي قال: امنيتي ان يكون عيد الحب يوماً للتسامح ويبتعد عن الإطار المحدد له، وبهذه المناسبة الجميلة فرصة للتعبير عن حب الوطن والامنيات بأن يعم الخير والسلام فيه وان يعود قبلة لكل الدنيا، وامنيات لأسرتي الصغيرة با لسلامة والخير لها ولجميع العراقيين.

امي هي الحب

الإعلامية وجدان عبد الأمير قالت: أتمنى الخير والتوفيق لكل عراقي واخص بهذه المناسبة الحب الى « امي « وادعو لها في كل لحظة بالصحة والسلامة، كما أتقدم بالتهنئة لجريدة «الصباح الجديد « متمنية لها المزيد من الابداع والتألق.