التحقيق المركزية تصدق اعترافات ثلاثة متهمين بينهم امرأة قتلوا مصور قناة الحرة الفضائية

بغداد – الصباح الجديد

صدقت محكمة التحقيق المركزية أقوال ثلاثة متهمين بينهم امرأة اعترفوا بقتل مصور قناة الحرة الفضائية في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن “محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات ثلاثة متهمين بعد القاء القبض عليهم بناء على معلومات من قبل خلية الصقور الاستخبارية”، مبينا ان “المتهمين اعترفوا بمقتل المجنى عليه والذي يعمل بصفة مساعد مصور في قناة الحرة الفضائية”.

وأضاف بيرقدار أن “العجلة العائدة للمجنى عليه تم العثور عليها في محافظة كركوك حيث كان المتهمون يحاولون ادخالها الى اقليم كردستان لغرض بيعها هناك”.

وأوضح أن”السبب وراء القتل هو سرقة عجلته كون المتهمين يشكلون عصابة للسرقة والتسليب بحسب اعترافاتهم”.