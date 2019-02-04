  • الإثنين , 4 فبراير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • التحقيق المركزية تصدق اعترافات ثلاثة متهمين بينهم امرأة قتلوا مصور قناة الحرة الفضائية

التحقيق المركزية تصدق اعترافات ثلاثة متهمين بينهم امرأة قتلوا مصور قناة الحرة الفضائية

آخر الأخبار
0 تعليق
22 views

بغداد – الصباح الجديد
صدقت محكمة التحقيق المركزية أقوال ثلاثة متهمين بينهم امرأة اعترفوا بقتل مصور قناة الحرة الفضائية في بغداد.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن “محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات ثلاثة متهمين بعد القاء القبض عليهم بناء على معلومات من قبل خلية الصقور الاستخبارية”، مبينا ان “المتهمين اعترفوا بمقتل المجنى عليه والذي يعمل بصفة مساعد مصور في قناة الحرة الفضائية”.
وأضاف بيرقدار أن “العجلة العائدة للمجنى عليه تم العثور عليها في محافظة كركوك حيث كان المتهمون يحاولون ادخالها الى اقليم كردستان لغرض بيعها هناك”.
وأوضح أن”السبب وراء القتل هو سرقة عجلته كون المتهمين يشكلون عصابة للسرقة والتسليب بحسب اعترافاتهم”.

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة