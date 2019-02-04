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عبد المهدي يستقبل رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولية

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بغداد – الصباح الجديد
استقبل رئيس مجلس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولية بيتر ماوربر.
وثمن سيادته الجهود الانسانية للمنظمة في المناطق المحررة والمتضررة ، مؤكدا سعي الحكومة الجاد لتحقيق عودة آمنة لجميع النازحين الى مناطقهم وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الصحية والمدارس ، إضافة إلى أهمية حسم الملفات المتعلقة بالمفقودين والمتهمين وفق القانون .
من جانبه أعرب رئيس منظمة الصليب الاحمر الدولية عن شكره للحكومة العراقية لما توفره من ظروف عمل جيدة وتعاون كبير من قبل مختلف الجهات العراقية المعنية ، مشيرا إلى اهمية مساهمة المجتمع الدولي بدعم الجهود الإنسانية ومشاريع الخدمات .
وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الإنسانية وما خلفته عصابة داعش الارهابية من معاناة للمواطنين وضرورة استمرار التعاون والتنسيق لتقديم افضل ما يمكن من تسهيلات لدعم عمل المنظمة في العراق .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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