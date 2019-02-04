عبد المهدي يستقبل رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولية

بغداد – الصباح الجديد

استقبل رئيس مجلس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولية بيتر ماوربر.

وثمن سيادته الجهود الانسانية للمنظمة في المناطق المحررة والمتضررة ، مؤكدا سعي الحكومة الجاد لتحقيق عودة آمنة لجميع النازحين الى مناطقهم وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الصحية والمدارس ، إضافة إلى أهمية حسم الملفات المتعلقة بالمفقودين والمتهمين وفق القانون .

من جانبه أعرب رئيس منظمة الصليب الاحمر الدولية عن شكره للحكومة العراقية لما توفره من ظروف عمل جيدة وتعاون كبير من قبل مختلف الجهات العراقية المعنية ، مشيرا إلى اهمية مساهمة المجتمع الدولي بدعم الجهود الإنسانية ومشاريع الخدمات .

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الإنسانية وما خلفته عصابة داعش الارهابية من معاناة للمواطنين وضرورة استمرار التعاون والتنسيق لتقديم افضل ما يمكن من تسهيلات لدعم عمل المنظمة في العراق .