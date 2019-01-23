  • الأربعاء , 23 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مكافأة المخبرين تدخل حيز التنفيذ

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بغداد – الصباح الجديد :
صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية الذي تضمن تعديلات ومراسيم أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.
وقال مدير عام الدائرة كامل امين جاسم ف بيان لوزارة العدل ان “العدد تضمن صدورمرسوم جمهوري و قرارات صادرة عن مجلس النواب رقم 26 لسنة 2018 , وقرار صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم 1 لسنة 2019, بالاضافة الى صدور تعليمات رقم 5 لسنة 2018 التعديل الثاني لتعليمات مالية لمكافأة المخبرين رقم 16 لسنة 2000”.
واضاف المدير العام ان “العدد تضمن ايضا صدور عددا من البيانات ومنها بيان صادر عن وزارة المالية رقم 5 لسنة 2018, وبيان صادر وزارة الثقافة المرقمة 17 و19 لسنة 2018

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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