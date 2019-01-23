مكافأة المخبرين تدخل حيز التنفيذ

بغداد – الصباح الجديد :

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية الذي تضمن تعديلات ومراسيم أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.

وقال مدير عام الدائرة كامل امين جاسم ف بيان لوزارة العدل ان “العدد تضمن صدورمرسوم جمهوري و قرارات صادرة عن مجلس النواب رقم 26 لسنة 2018 , وقرار صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم 1 لسنة 2019, بالاضافة الى صدور تعليمات رقم 5 لسنة 2018 التعديل الثاني لتعليمات مالية لمكافأة المخبرين رقم 16 لسنة 2000”.

واضاف المدير العام ان “العدد تضمن ايضا صدور عددا من البيانات ومنها بيان صادر عن وزارة المالية رقم 5 لسنة 2018, وبيان صادر وزارة الثقافة المرقمة 17 و19 لسنة 2018