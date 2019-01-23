  • الأربعاء , 23 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العراق يقر استراتيجية لمواجهة تهديدات أسلحة الدمار الشامل

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بغداد – الصباح الجديد:
عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.
واستضاف المجلس محافظ كركوك والمسؤولين الامنيين والمحليين في المحافظة للاطمئنان على امنها واستقرارها، حيث جرى مناقشة واقع المحافظة من جميع الجوانب والتأكيد على اهمية تعزيز جهود ملاحقة بقايا داعش وعصابات التهريب والجريمة، واتخاذ التوجيهات اللازمة.
وأقر مجلس الأمن الوطني الستراتيجية الوطنية لمواجهة تهديدات أسلحة الدمار الشامل، كما بحث المجلس عدداً من القضايا الامنية.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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