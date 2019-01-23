العراق يقر استراتيجية لمواجهة تهديدات أسلحة الدمار الشامل

بغداد – الصباح الجديد:

عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

واستضاف المجلس محافظ كركوك والمسؤولين الامنيين والمحليين في المحافظة للاطمئنان على امنها واستقرارها، حيث جرى مناقشة واقع المحافظة من جميع الجوانب والتأكيد على اهمية تعزيز جهود ملاحقة بقايا داعش وعصابات التهريب والجريمة، واتخاذ التوجيهات اللازمة.

وأقر مجلس الأمن الوطني الستراتيجية الوطنية لمواجهة تهديدات أسلحة الدمار الشامل، كما بحث المجلس عدداً من القضايا الامنية.