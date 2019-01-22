المحمود يؤكد على تعميق الحريات واهمية التنسيق بين السلطات

بغداد – الصباح الجديد :

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود اهمية التنسيق المشترك بين السلطات، داعياً إلى تعميق الحريات العامة والمساواة بين العراقيين.

وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن “القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا استقبل بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب، حيث تم التباحث في عدد من القضايا المشتركة من بينها الحريات العامة وسيادة القانون وترسيخه وفق احكام الدستور”.

وقال المحمود في اللقاء إن “المحكمة الاتحادية العليا حريصة على دعم اداء مجلس النواب وفق اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وقد اصدرت العديد من الاحكام والقرارات الملزمة التي عززت الدور التشريعي والرقابي النيابي”.

وأكد المحمود على “استمرار التنسيق المشترك بين السلطات وفق الدستور، وتعميق الحريات العامة والمساواة بين العراقيين”.

من جانبه، اشاد الحداد، بدور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة، وشدد على اهمية “استمرار التعاون في ما بين القضاء الدستوري ومجلس النواب في مجال التشريعات، بما يؤمن سيادة القانون وترسيخه وفق احكام الدستور”.