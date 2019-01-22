عبد المهدي: قادرون على إيجاد الحلول لجميع الأزمات وبناء مستقبل أفضل

بغداد – الصباح الجديد

أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، على ان العراقيين قادرون على ايجاد الحلول لجميع الازمات وبناء مستقبل افضل، ونحن متفائلون بتحقيق ذلك.

ودعا عبد المهدي خلال حضوره اليوم منتدى المخترعين العراقيين في يومهم السنوي الثالث الى تعزيز الثقة بالنفس والقدرات والكفاءات العراقية وعدم الاعتماد على استيراد الحلول من الخارج وازالة العقبات والقوانين التي تعيق المبادرات الخلاّقة، واضاف، ان العراق يجب ان يعود مركزا للحضارة وللعلم والمعرفة لإمتلاكه مقومات وخصائص النهوض، ويجب ان لانكتفي بالتغني بماضي حضارتنا العريقة دون مواصلة التقدم”.

وبين ان “الأزمات يجب ان تكون دافعا لإبتكار الحلول اسوة بتجارب الدول الناجحة التي خرجت من الحروب اكثر قوة وخدمة للانسانية باختراعاتها والتكنولوجيا التي وفرتها لكل العالم،” مشيرا الى ان “الاختراعات والاكتشافات مؤشران لتقدم الامم ويمكن بهما تحقيق اختراق والانتقال من حال الى حال”.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن “توجه الحكومة لتخصيص جوائز مجزية للمبدعين والمخترعين وتبني اعمالهم وتحويلها من نظريات الى منتجات”