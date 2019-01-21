مطعم يحذر زبائنه: فكروا مرتين قبل زيارتنا

الصباح الجديد – وكالات:

في إجراء نادر الحدوث، حذر أحد المطاعم زبائنه من القدوم إليه، ودعاهم إلى التفكير بعناية شديدة قبل اتخاذ قرار تناول الطعام لديه.

وقصد المطعم بتحذيره، الزبائن الذين يعانون من الحساسية المفرطة من بعض الطعام، وفقا لصحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وقال جون فينسنت، الشريك المؤسس لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة، إنه “مـن المستحيـل ضمـان خلـو أطباقـه بالكامـل مـن مسببات الحساسيـة”.

وكتب في منشور على موقع “ليون” الإلكتروني: “إن فكرة التسبب بأي ضرر لأحد ضيوفنا، مروعة، ولذلك نطلب من هؤلاء الذين يعانون من الحساسية الجدية أن يفكروا بعناية بشأن اختيارهم تناول الطعام معنا”.

وتابع: “نحن نقدر مدى تسبب تحذيرنا في إحباطكم، ولكن لا شيء أهم من سلامتكم”.

وفسر البعض تحذير مطعم “ليون” أنه سيبدأ بإبعاد الزبائن عنه إذا كانوا مصابين بحساسية شديدة، ولكن خرج متحدث باسم الشركة لينفي أن الأمر ليس كذلك، واعتذر قائلا ” نأسف إذا كانت بعض الحوادث النادرة والمنعزلة قد جعلت التحذير يساء فهمه”.

ويأتي تحذير سلسلة مطاعم “ليون”، بعد وفاة زبونة تدعى ناتاشا إدانان لابيروس، البالغة من العمر 15 عاما، التي كان لديها رد فعل تحسسي مميت على ساندويتش بريت ماجر في عام 2017.