أريانا جراندي متهمة بالسرقة

الصباح الجديد – وكالات:

اتهمت المطربة والنجمة الأميركية الشهيرة أريانا جراندي، البالغة من العمر 26 عاما، بالسرقة وذلك بعد أن كشفت المغنية العالمية برنسيس نوكيا أن لحن أغنية 7Rings قريب من لحن أغنيتها MINE.

وكانت المطربة العالمية نوكيا قد نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستمع إلى الأغنيتين لتعلّق عليه قائلةً: هل هذا يبدو مألوفًا لك؟ لأنه مألوف جدا بالنسبة لي. أليست هذه الأغنية التي أطلقتها من قبل، وتحكي عن النساء ذوات البشرة السمراء وشعرهم؟ هذا يبدو أبيض.

وقامت أيضاً بنشر تغريدة أحد المتابعين الذي يتهم فيها غراندي بسرقة ألحان أغنيات ألبومها من أغاني نوكيا، في حين لم يصدر إلى الآن أي تصريح من أريانا جراندي بشأن الموضوع.

وكانت النجمة والمطربة الأميركية أريانا جراندي، قد طرحت الأغنية الثانية من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم Thank U, Next بعنوان 7Rings، مؤخرا، وانتشر الفيديو كليب بسرعة كبيرة ليعتلي قائمة الترندات على “تويتر”، محققًا في غضون اربع ساعات فقط ما يقرب من 3.5 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

ووصف تقرير لموقع TMZ، المعني بأخبار المشاهير الفيديو، بأنه رسالة لتمكين الإناث، اذ إن الأغنية مستلهمة مما حدث مع أريانا في الحقيقة، عندما أقامت بصحبة صديقاتها حفلة صاخبة بعد انفصالها عن حبيبها بيت دافيسون، واشترت لها ولصديقاتها سبعة خواتم خطوبة، لتثبت أنها لا تنتظره من الرجال.

وقد غلب على الفيديو اللون الوردي في الملابس والإضاءة الذي يُنظر إليه عادة على أنه لون أنثوي، كما استعانت أريانا بصديقاتها ليظهرن في الفيديو كليب.