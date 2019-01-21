عبد المهدي من البصرة: هدفنا تخفيف المعاناة بتعاون الجميع

بغداد – الصباح الجديد :

تفقد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي خلال زيارته التفقدية لمحافظة البصرة موقع محطة (ار زيرو) لتصفية المياه، مشيدا بجهود العاملين فيها واسهامهم بتوفير الماء الصافي.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم ان ” زيارة رئيس مجلس تركزت على تفقد المشاريع الخدمية في محافظة البصرة وفي مقدمتها مشاريع الماء والمجاري والغاز ومحطات الكهرباء في حقل الزبير للاطلاع على المنجز منها والمعوقات التي تواجه قطاعات العمل الانتاج والتوزيع والاستعدادات الجارية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في فصل الصيف المقبل ، ولايجاد افضل الحلول والاستجابة للمطالب الضرورية لأبناء محافطة البصرة”.

واطلع رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان “بشكل مباشر على المشاكل التي يعانيها المواطنون في قطاع الخدمات من خلال اللقاء بعدد منهم في المناطق التي شملتها الزيارة ، مؤكدا ان الهدف من هذه الزيارة هو ايجاد الحلول وتخفيف معاناة اهالي البصرة بتعاون الجميع، كما التقى بممثلي الشركات الاجنبية العاملة في حقل الزبير النفطي”.