القضاء الأعلى يطلق مشروع عقد الزواج الالكتروني في بغداد

بغداد – الصباح الجديد :

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إطلاق مشروع عقد الزواج الالكتروني في بغداد بمحكمتي استئناف الكرخ والرصافة الاتحادية وأطلق العمل الفعلي به.

وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “المجلس وجه بتفعيل الحكومة الالكترونية وانشأ نظاما الكترونيا للتقديم على عقود الزواج وإطلاق العمل به في محاكم الأحوال الشخصية التابعة للقضاء من بداية العام الحالي 2019”.

وبين، أن “المشروع أنجز بجانبي الكرخ والرصافة من محاكم بغداد وسيتم العمل فيه تباعا لبقية الاستئنافات في محافظات العراق كافة”.

وأرفق البيان بـ”فيديو توضيحي يبين كيفية التقديم على عقد الزواج الالكتروني والخطوات المتتابعة لملء الاستمارة وإتمام الفحص الطبي ومن ثم تحديد الموعد للحضور إمام القاضي وإجراء العقد”.