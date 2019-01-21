المنتجات النفطية تجهز نينوى بـ ١٠٢ مليون لتر من المشتقات

بغداد – الصباح الجديد :

أعلن شركة توزيع المنتجات النفطية، تجهزها محافظة نينوى بـ ١٠٢ مليون لتر من المشتقات النفطية وتأهيل خمسة منافذ توزيعية.

وقال مدير عام الشركة المهندس كاظم مسير ياسين في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “أكثر من ١٠٢ مليون لتر من انواع المشتقات النفطية تم تجهيزها لمحافظة نينوى خلال كانون الاول الماضي مفصلاً تلك الكميات بـ ٤٩ مليون لتر من البنزين و ٢٧ مليون لتر من النفط الأبيض و26 مليون لتر من زيت الغاز (الكاز)”.

وأوضح ياسين ان “الكوادر الهندسية والفنية في فرع نينوى تواصل جهودها لتأهيل محطات التعبئة التي تعرضت الى أضرار أبان الفترة الماضية كاشفاً عن تأهيل ٥ محطات لتعبئة الوقود في المحافظة تأهيلاً شاملاً وعي محطات (الثقافة، والشهداء، وابن الأثير، و نينوى، ومستودع الوائلية) ولا يزال العمل جارياً لإعادة تأهيل المزيد من المنافذ التوزيعية لإعادة تقديم خدماتها لمواطني نينوى”.

وفي سياق متصل قامت الملاكات التفتيشية في فرع نينوى للمنتجات النفطية بإجراء ٣٦٨ جولة تفتيشية خلال الشهر الماضي تم خلالها ضبط مبيعات خارج الضوابط وبعض الخروقات الأخرى إضافةً الى زيارة العديد من المولدات والأفران والمخابز وتثبيت بعض المخالفات ومحاسبة المقصرين وتم إتخاذ اللازم بحقهم وذلك حرصاً على سير العمل بأفضل صورة .

وضمن ذات الإطار شهدت مخيمات النازحين في محافظة نينوى توزيع مادة النفط الأبيض على العوائل النازحة التي تقطن فيها حيث قامت اللجان المختصة بذلك بتوزيع المنتوج على مخيمات (حمام العليل، المدرج، الجدعة) مجاناً لمساعدتهم على مواجهة فصل الشتاء لحين تجاوز أزمتهم”.