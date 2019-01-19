حصاد العرب: أبطال يصنعون الإنجاز.. ومنتخبات تذرف الدمع

ضمن نهائيات أمم آسيا 2019

أبو ظبي ـ وكالات:

حقق العرب إنجازا مميزا في كأس آسيا 2019، بعد تأهل 7 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، مع ختام دور المجموعات، ليتصدر هذا المشهد «حصاد العرب» في اليوم الـ13 من المسابقة.ونجح منتخب عُمان، مساء الخميس، في اللحاق بركب المتأهلين من المنتخبات العربية، فيما التحق منتخبي لبنان وفلسطين بقطار المغادرين.ويستعرض التقرير التالي، حصاد العرب خلال منافسات البطولة، على النحو التالي…

التحق منتخب عمان بركب المنتخبات العربية المتأهلة، بعدما حقق المطلوب وهزم تركمنستان «3-1»، ليرفع رصيده لـ3 نقاط ويتأهل كأفضل ثالث.وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل «1-1»، قبل أن ينتفض المنتخب العُماني بالدقائق الأخيرة ويحرز هدفين كفلا له التأهل.حيث اجتهد منتخب لبنان أمام كوريا الشمالية، في إطار سعيه لحسم تأهله كأفضل ثالث، لكن فوزه بنتيجة «4-1»، جعله يتساوى مع فيتنام، ليتأهل الأخير بفارق الإنذارات.

وفوّت الأرز فرصة تاريخية وسهلة ليحسم تأهله دون أن يدخل في حسابات مع أي من المنتخبات، لو أنه تمكن بتسجيل المزيد من الأهداف، لكنه عانى هجوميا رغم الفرص الخرافية التي أتيحت للاعبيه، ليودع البطولة بمشهد حزين.بعدما اتضحت هوية المنتخبات المتنافسة في دور الـ16، فإن لقاء عربي وحيد سيشهده هذا الدور، ويجمع منتخبي قطر والعراق.

ويواجه الأردن فيتنام، وعُمان مع إيران، والسعودية ضد اليابان، والإمارات أمام قيرغيزستان، والبحرين مع كوريا الجنوبية.

وسجلت المنتخبات العربية في 25 مواجهة خاضتها بدور المجموعات، 41 هدفا، منها 13 بالجولة الأولى، 15 بالجولة الثانية و13 بالثالثة.. و7 منتخبات عربية تأهلت لدور الـ16، وهي: الأردن، السعودية، البحرين، عُمان، قطر، العراق والإمارات.. 4 منتخبات عربية ودّعت البطولة وهي: فلسطين، اليمن، لبنان وسوريا.. ومنتخب قطر الأقوى هجوميا بين المنتخبات العربية، إذ أحرز 10 أهداف.. ومنتخبا فلسطين واليمن، الوحيدان اللذان لم يسجلا أي هدف في البطولة.

وسوريا وفلسطين واليمن، 3 منتخبات عربية لم تتذوق طعم الفوز بدور المجموعات.. والأردن وقطر الأقوى دفاعيا، حيث لم تتعرض شباكهما لأي هدف.

قطر المنتخب العربي الوحيد، الذي جمع 9 نقاط في 3 مواجهات.. ومنتخبا الإمارات وفلسطين الأكثر تعادلا، حيث تعادل كل منهما بمباراتين، في حين اليمن الوحيد بين المنتخبات العربية تعرض للخسارة في مواجهاته الثلاث.ومنتخب البحرين الوحيد الذي تأهل كأفضل ثالث برصيد «4» نقاط، فيما تأهل البقية برصيد «3 نقاط».

وتحددت بشكل نهائي مواجهات ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات، بعد نهاية مرحلة المجموعات.وتأهل إلى دور الـ16 كل من الإمارات وتايلاند والبحرين (المجموعة الأولى)، الأردن وأستراليا (المجموعة الثانية)، كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان (المجموعة الثالثة)، إيران والعراق وفيتنام (المجموعة الرابعة)، قطر والسعودية (المجموعة الخامسة)، اليابان وأوزبكستان وعمان (المجموعة السادسة).وجاءت مواجهات دور الـ16 بالمواعيد على النحو التالي:-

تايلاند تلاقي الصين وإيران تلاعب عمان والأردن في مواجهة فيتنام اليوم الاحد 20 كانون الثاني الجاري، وتقام يوم غدٍ الاثنين 3 مباريات ايضا، حيث يلعب اليابان والسعودية والإمارات امام قيرغيزستان واستراليا تلاقي أوزبكستان، وفي يوم الثلاثاء 22 الجاري، تجرى مباراتان، كوريا الجنوبية تلاعب البحرين والعراق يلتقي قطر.

ويستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره الفتنامي، اليوم الأحد ، في دور الـ16 لكأس آسيا 2019.وسبق للمنتخبين أن التقيا مرتين من قبل، بالمجموعة الثالثة لتصفيات النسخة الحالية من البطولة.

وانتهت مباراة الذهاب حينها، في حزيران 2017، بالتعادل السلبي في فيتنام، بينما حسم التعادل (1-1) لقاء الإياب، في العاصمة الأردنية عمان، خلال آذار 2018.وفي تلك المباراة، تقدمت فيتنام عبر كونج نجوين، بالدقيقة 24، وتعادل للأردن منذر أبو عمارة، بالدقيقة 71.وكان الأردن قد تأهل لنهائيات آسيا 2019، كبطل للمجموعة الثالثة، برصيد 12 نقطة، وخلفه منتخب فيتنام في الوصافة، بـ10 نقاط.