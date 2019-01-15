مباراة اليوم بين منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره الإيراني لحساب الجولة الاخيرة في المجموعة الرابعة ضمن نهائيات أمم آسيا الجارية أحداثها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشكل اختباراً فعليا لتشكيلة الأسود ولمدربه السلوفيني ستريشكو كاتانيبتش، فالرجل اشرف على المنتخب حتى الان في 8 مباريات، 6 تجريبيات و2 رسميات، ولكن المباراة التي سيلاقي فيها إيران اليوم تعد المحك الحقيقي لقدراته في امكان التفوق على نظيره كيروش البرتغالي الذي يقود إيران منذ سنوات ويبدو مستقراً بصورة واضحة.

رصيد كلا الجانبين 6 نقاط، منتخبنا الوطني فاز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم على اليمن بثلاثية بيضاء، اما إيران فسجل الفوز الخماسي على اليمن ثم تغلب على فيتنام بهدفين نظيفين، ومباراة اليوم جدارة وصدارة في الوقت نفسه.

نقاط تفوق فريقنا حاضرة، شبابية اللاعبين وامكاناتهم فوق المستطيل الاخضر، إلى جانب الاصرار العالي والدعم الذي يتلقونه من اعلى المستويات ابتداء من دولة رئيس الوزراء مرورا بوزير الشباب والرياضة ورئيسة اللجنة الاولمبية والجماهير والإعلام، حيث تضم صفوف الفريق اسماء تلعب في الاندية الخارجية، علي عدنان المحترف في الكاليتشيو الإيطالي وتحديدا ضمن نادي أتلانتا الإيطالي، وبشار رسن لاعب بيرسبوليس الإيراني وهمام طارق لاعب أستقلال طهران الإيراني وأيمن حسين لاعب الصفاقسي التونسي وعلي فائز المحترف بنادي الخريطيات القطري وريبين سولاق لاعب إيلفيروم النرويجي وحسين علي لاعب قطر القطري واسامة رشيد لاعب سانتا كلارا البرتغالي واحمد ابراهيم لاعب العربي القطري وفرانس بطرس لاعب هوبرو الدانماركي يضاف إليهم اللاعبين الذين يلعبون في أبرز الأندية المحلية.

في حين يعتمد الفريق الإيراني على قدرات عناصره سردار أزمون المحترف في كازان الروسي ووحيد أمري لاعب طرابزون سبور التركي وعلي رضا جهانبخش لاعب برايتون الإنجليزي ومهدي طارمي وراميان رضائيان لاعبا الغرافة والشيحانية القطريين، وكريم انصار فرد لاعب فورست الإنجليزي ومرتضى أبور علي كنجي لاعب يوبين البلجيكي وبقيادة حارس المرمى العملاق علي رضا بيرانفالند الذي يذود عن شباك بيرسبوليس، واخرين.

وللتذكير فأن اخر مواجهة بين الأسود وإيران، ضمن نهائيات أمم آسيا، اقيمت في استاذ كانبرا في أستراليا بالنسخة السابقة ويومها تعادل الفريقان 3 ـ 3، ثم حقق الأسود النجاح بفارق ركلات الجزاء لينتلقوا إلى دور نصف النهائي ضمن البطولة التي فاز بلقبها المنتخب الأسترالي المضيف.

فلاح الناصر