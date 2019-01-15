اليوم.. الاسود تلاقي إيران بطموح انتزاع صدارة المجموعة الرابعة

كاتانيتش: لا أخشى مواجهة احد حتى لو كان الأرجنتين

دبي ـ محمد إبراهيم وعلي حنون

يخوض منتخبنا الوطني في الساعة السابعة من مساء اليوم الاربعاء بتوقيت بغداد مواجهة مرتقبة امام ايران في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لنهائيات امم اسيا المقامة حاليا في دولة الامارات العربية .وتكمن اهمية المباراة التي يشهدها ملعب ال مكتوم بدبي في انها ستحدد هوية متصدر فرق المجموعة، وقد اجرى منتخبنا الوطني عصر امس في ملعب ضباط الشرطة وحدته التدريبية الاخيرة استعدادا للمباراة

واكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني السلوفيني كاتانيتش ان تحضيرات الاسود لمواجهة المنتخب الايراني بلغت اوجها وان التفكير في تقديم اداء مبهر هو مايشغل تفكيره الى جانب النتيجة الايجابية.

وذكر كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم امس ان «تركيزنا على هذه المباراة هو هدفنا الاول وسندخلها وكاننا لن نخوض مواجهة غيرها» مؤكدا «لانخشى مواجهة اي منتخب حتى لو كان الارجنتين مع احترامنا للجميع لكن تاكيدي ياتي من باب الاعتداد بقدرات لاعبينا وايضا من ثقتنا بالمرحلة المتقدمة التي بلغناها» مشيرا الى انه «يضع جميع اللاعبين في حساباته لانهم جميعا مؤهلون لتقديم الاداء الافضل».وشدد على ان « مقابلة ايران ستشهد للاسود تفوقا واضحا» مستبعدا الحديث عن «وجود خلل في منطقة وسط الدفاع» مستشهدا بـ»النتائج الايجابية لمنتخبنا والارقام المتحققة» ناصحا « اللاعبين في التركيز على مباراة اليوم والابتعاد عن كل المشوشات التي يمكن ان تؤثر سلبا في ادائهم.

من جانبه وجد النجم الدولي السابق احمد راضي ان الفوز على ايران في مواجهة اليوم، سيجعل الاسود قريبين جدا من منصة التتويج باللقب القاري ..واوضح راضي في تصريح لموفدي الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية ان «وتيرة الاداء المتصاعد لمنتخبنا يشعرنا بالتفاؤل ويضعنا في دائرة حساباتها ايجابية ولاسيما اذا اتبعنا اسلوبا ضاغطا في ملعب الفريق المنافس» مضيفا» شخصيا وجدت في اداء منتخبنا وتحديدا في مباراتنا الثانية امام الفريق الفيتنامي صورة مغايرة تحرر فيها لاعبونا من ضغوطات الخشية من الفريق الاخر» متابعا «ولاول مرة اشاهد منتخبا عراقيا يؤدي بهذه الطريقة من حيث نقل الكرة الى منطقة جزاء الفريق المنافس بسلاسة وعبر نقل الكرات القصيرة والبينية وهذا الامر يؤكد ان لاعبينا قادرون على السير في سبيل اية طريقة عندما تقدم لهم بفلسفة يسيرة» مستدركا «لكنني وجدت في بعض الحالات افراط من قبل لاعبي الاجنحة في الدخول الى وسط الميدان وهذه موضوعة تجهد وتقلل من كفاءة الاداء».

واكد انه «في حال اردنا الظفر بنقاط التفوق على الفريق الايراني علينا ان نسير على ذات روحية الظهور التي وجدناها من نجومنا امام اليمن وان نشكل ضغطا مستمرا على الفريق المنافس من خلال الحرص على نقل اللعب الى ملعبه وتشكيل تواجد مستمر عليه، لاننا نعلم ان المنتخب الايراني يمتلك لاعبين مهاريين ومؤثرين واذا مامنحناهم فرصة التواجد في ملعبنا فانهم سيشكلون خطرا مستمرا على مرمانا» معتقدا ان «اللعب باسلوب 4- 4 -2 سيوفر لنا ارضية مناسبة لتهديد مرمى المنتخب المنافس وخاصة في ظل تواجد مهند علي ومحمد داود وعندها سنبقى الضغط على المرمى الايراني ونشغل دفاعه باستمرار ويمكن ولفك الحصار على مهند ومحمد في حال تمت مراقبتهما فرديا المناورة بتبادل الادوار مع بشار وهمام».وخلص راضي قائلا « انا متفائل بالنتيجة وشخصيا اعتبر الفوز بمباراتنا مع ايران هو نهائي بطولة بحد ذاته، واجزم ان كسب نتيجة اللقاء سيقودنا الى مواجهة القمة للظفر باللقب القاري ان شاء الله».

ونجح منتخب الإمارات في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عن المجموعة الاولى بعدما تعادل مع تايلاند 1-1 ستاد هزاع بن زايد في العين،.. وتقدم المنتخب الإماراتي عبر هدف علي مبخوت في الدقيقة السابعة، قبل أن تدرك تايلاند التعادل عن طريق ثيتيبان بوانغتشان في الدقيقة 41.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة التي جرت في ملعب الشارقة فوز البحرين على الهند بهدف في الوقت القاتل من ضربة جزاء تصدى لها بنجاح جمال راشد مسددا كرته عن يمين الحارس .وعدا عن مباراة العراق وايران تجري اليوم ثلاث مباريات اخرى ضمن البطولة اذ تلتقي منتخبات كوريا الجنوبية مع الصين في ملعب ال نهيان بنادي الوحدة وقيرغزستان مع الفلبين في ملعب راشد بنادي شباب الاهلي وفيتنام مع اليمن في ملعب هزاع بن زايد بنادي العينبينما تلعب غدا الخميس منتخبات اليابان مع اوزبكستان في ملعب خليفة بن زايد بنادي العين وعمان مع تركمانستان في ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة والسعودية مع قطر في ملعب مدينة زايد الرياضية ولبنان مع كوريا الشمالية في ملعب الشارقة

وتنطلق منافسات دور الستة عشر يوم الاحد المقبل بثلاث مباريات اذ يلعب اول المجموعة الثانية « الاردن « مع افضل ثالث من مجموعات الاولى والثالثة والرابعة في ملعب ال مكتوم بنادي النصر بدبي ويتقابل ثاني المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثالثة في ملعب هزاع بن زايد بالعين ويلتقي اول المجموعة الرابعة بافضل ثالث من المجموعات الثانية والخامسة والسادسة في ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بينما تقام في اليوم التالي ثلاث مباريات اذ يلعب اول المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الخامسة وثاني المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة السادسة وبطل المجموعة الاولى مع افضل ثالث من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة وتقام يوم الثلاثاء المقبل الثاني والعشرين من الشهر الحالي اخر مباريات الدور اذ يلعب اول المجموعة الثالثة مع افضل ثالث من المجموعات الاولى والثانية والسادسة في ملعب راشد بنادي شباب الاهلي ويتقابل اول المجموعة الخامسة مع ثاني المجموعة الرابعة في ملعب ال نهيان بنادي الوحدة.

* موفدا الاتحاد العراقي للإعلام الرياضي