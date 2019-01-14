تركيا تريد مضاعفة تجارتها مع العراق الى 20 مليار دولار هذا العام

الصباح الجديد – وكالات:

توقعت تركيا على لسان سفيرها في بغداد امس الاثنين، عقب زيارة الرئيس برهم صالح الى بلاده، ان يتضاعف حجم التبادل التجاري بينها والعراق الى 20 مليار دولار في هذه السنة.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية في تقرير ترجم عن السفير التركي في بغداد فالح يلدز قوله في مؤتمر صحفي إن “هدفنا فى حجم التجارة بين البلدين هو الوصول الى 20 مليار دولار كمرحلة اولية اذا تم ازالة بعض العقبات”.

واضاف أن ” اكبر عقبة هي الضرائب المزدوجة التي يتم جمعها على البضائع القادمة من تركيا الى العراق عبر اقليم كردستان “.

واضاف التقرير أن ” آلاف الشاحنات التي تحمل بضائع من تركيا إلى العراق يجب أن تمر عبر منطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق، وفرضت ضرائب مضاعفة على الشاحنات حيث يتعين عليها دفع رسوم جمركية على المعابر الحدودية بين تركيا وإقليم كردستان ثم نقاط التفتيش بين كردستان والعراق”.

واشار يلدز الى أن ” الرئيس العراقي برهم صالح وعد بازالة هذه العقبات خلال زيارته الى تركيا في يوم 3 من كانون الثاني الماضي”، مؤكدا على أن ” البلدين تربطهما علاقة خاصة، وأن أولوية أنقرة تجاه بغداد هي الحفاظ على وحدة العراق ووحدة أراضيه”.

وطبقا للمعلومات المستقاة من بيانات وزارة التجارة والاحصاء التركية ، ارتفع حجم التجارة التركية مع العراق إلى 10.6 مليار دولار في عام 2017 من حوالي 870.7 مليون دولار في عام 2003 وفي عام 2017 ، احتل العراق المركز الرابع بين أسواق التصدير التركية.