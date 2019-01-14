الامم المتحدة تبحث الاسراع باقرار الموازنة لبدء حملات الاعمار

بغداد – الصباح الجديد

بحث جانيت هينيس ممثل الامين العام لللامم المتحدة في العراق، مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين خطوات انجاز الموازنة العامة للدولة وضرورة الاسراع في اقرارها من اجل البدء بحملات الاعمار والبناء وتقديم الخدمات.

وذكر بيان لوزارة المالية تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم، ان “نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية استقبل فؤاد حسين في ببغداد جانيت هينيس ممثل الامين العام لللامم المتحدة في العراق حيث اشاد الوزير بالدور الكبير والمهم الذي تلعبه الامم المتحدة لمساعدة العراق في مسيرة التحولات الديمقراطية واعادة الاعمار والاستقرار في مختلف انحاء البلاد”.

واضاف ان ” فؤاد حسين استعرض جهود الحكومة العراقية في دعم اللامركزية في ادارة الدولة مشيراً الى اهمية تقوية السلطات المحلية واعطائها الدور اللازم لادارة مناطقهم مضيفاً ان قوة الحكومة المركزية تزداد بقوة السلطات المحلية من خلال توزيع الصلاحيات والمهام والواجبات”.

وتابع ان “الجانبين بحثا ما يمكن ان تقوم به المنظمة الدولية في دعم وتطوير السياسات الاقتصادية في العراق من اجل تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ومكافحة الفساد من خلال البرنامج الحكومي”.