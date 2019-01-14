العراق وايران يبحثان تفعيل الاتفاقيات المشتركة ودعم اعادة الاعمار

بغداد – الصباح الجديد :

استقبل وزير الخارجية محمد علي الحكيم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة الملفات التي تهم البلدين الجارين.

وأكد الوزير الحكيم في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم “على انفتاح العراق على دول العالم كافة وخاصة دول الجوار على أساس المصالح المشتركة، ودفع الأخطار المشتركة، كما بحث الجانبان تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والوضع الحالي في المنطقة” .

وبين أن “العلاقات العراقية-الإيرانية تشهد تقدماً مضطرداً في ظل الزيارات المتبادلة لمسؤولي الدولتين، معبراً عن عزم العراق على الارتقاء بهذه العلاقات وتعزيز روابطها بين البلدين وعلى كافة الصعد خدمة للشعبين الجارين”.

من جانبه اكد محمد جواد ظريف وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب العراق في حربه ضد الارهاب، والاستمرار في تقديم الدعم والمساندة في اعادة الإعمار، مشيداً بالانتصارات التي حققتها القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها.