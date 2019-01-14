نائب يطالب باستكمال المحطات الكهربائية المجهزة في خمس محافظات

بغداد – الصباح الجديد

طالب النائب عن كتلة سائرون، صادق السليطي وزارة الكهرباء باستكمال المحطات الكهربائية المجهزة في خمس محافظات.

وقال السليطي في بيان تلقت “الصباح الجديد “نسخة منه، ان “وزارة الكهرباء مطالبة بتركيز الجهود والمبالغ المخصصة بالموازنة الاستثمارية لإكمال مشاريع المحطات الكهربائية المجهزة منذ أكثر من ٨ سنوات وإدخالها للعمل لرفع انتاج الطاقة الكهربائية”.

وبين ان “تلك المحطات موجودة في كل من الناصرية والسماوة وجنوب سامراء و بيجي وحديثة والانبار وكركوك والتي تسهم بأضافة (٥٩٤٠ ميكا واط) كون انجازها سيتم بكلف اقل ووقت اقصر من اجراء التعاقدات الجديدة كما جرى سابقاً بالوزارات المتعاقبة، مؤكداً ان عدم الترابط وإكمال خطة العمل والبدء من نقطة الصفر كلف البلد مبالغ طائلة ونقصان الخدمات”.

وتابع السليطي ان “الوزارة يمكنها ايضا إجراء الصيانة على محطات الديزلات ووحدات التوليد المتوقفة والتي تسهم بأضافة حوالي ٢٦٠٠ ميكاواط ان أجريت بالشكل الصحيح، موضحاً ان امامها جهد مضاعف لوضع الحلول اللازمة ورفع الإنتاج تحسباً لموسم الصيف المقبل”.