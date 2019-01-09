التجارة تناقش اجراءاتها للمنهاج الوزاري ضمن البرنامج الحكومي

تهدف الى دراسة وضع البطاقة التموينية ومفرداتها

بغداد _ الصباح الجديد:

ناقشت وزارة التجارة الاجراءات المتخذة في منهاجها الوزاري المقر ضمن البرنامج الحكومي والذي تدخل في مهامها وذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني في ديوان الوزارة .

واوضح وكيل الوزارة الاداري وليد الموسوي ان الاجتماع تناول مجموعة الفقرات المعدة في البرنامج الحكومي وهي دراسة وضع البطاقة التموينية ومفرداتها والشرائح الاساسية المستفيدة منها بما يحسن من نوعية المواد ومنع اي فساد او هدر وتقليل الاعتماد على الخارج لتوفير العديد من مفرداتها وتسهيل اجراءات منح اجازات تاسيس الشركات باشكالها المختلفة مع استثناء ما يستوجب موافقات خاصة وعرض الشروط المطلوبة لتأسيس المشاريع ليقوم صاحب المشروع بتوفيرها ولتصبح الاجازة مقرة من حيث الاساس ان توفرت هذه الشروط فضلا عن فقرة التكامل مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لفحص وتدقيق الرسوم التي تفرض على التجار واصحاب المهن الكبار والصغار من قبل الغرف التجارية وفتح نافذة الكترونية تخاطب الشركات المنتجة حيث تم مناقشة تلك الفقرات وتأشير الملاحظات عليها وتشكيل لجنة لتنفيذ الفقرات في ضوء مهام وزارة التجارة .

واشار وكيل الوزارة الى ان الاجتماع تناول كذلك جملة من المواضيع التي تتعلق باعداد التقارير عن تأسيس الشركات والرسوم التي تفرض على التجار من الكمارك والمنافذ الحكومية وبشكل تفصيلي وكذلك مشروع البطاقة الذكية الذي اقره مجلس الوزراء وبدعم وتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي وكذلك متابعة دائرة التخطيط مع شركات الغذاء بتجهيز مواد الحصة التموينية واجراءاتها بهذا الصدد فضلا عن موضوع تجهيز شبكة الحماية الاجتماعية بالمواد التموينية وحجب البطاقة التموينية عن اصحاب الدخل العالي والتكرارية والتخصيصات المالية لتامين مفردات البطاقة التموينية

على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة عن تشكيل شركة تصنيع الحبوب فريق عمل مشترك من قسم الرقابة والقسم التسويقي والقانوني وقسم السيطرة النوعية لزيارة فرع ومطاحن نينوى ووكلاء الطحين في ناحية زمار.

واوضح مدير عام الشركة المهندس جاسم العامري الفريق المشكل اجرى استبيانا لمواطني الناحية عن نوعية الطحين الموزع ضمن مفردات البطاقة التموينية وكذلك الوقوف على آلية العمل ونقل الحبوب من السايلوات الى المطاحن وتجهيز الوكلاء بحصص الطحين المخصصة فيما تم زيارة ناحية زمار وتفقد وكلاء الطحين بالناحية ولقاء المواطنين بعدة مناطق من المحافظة واجراء استبيان رسمي لآرائهم حول نوعية الطحين الموزع اضافة الى سحب نماذج من مادة الطحين المجهزة للوكلاء لغرض الفحص المختبري ، مشيرا الى ان عمل الفريق استمر لساعات المساء وبصحبة فريق رقابي من فرع الشركة وسيقدم تقريرا مفصلا عن تلك الزيارة والملاحظات والتوصيات لتحقيق النتائج المطلوبة . كما اعلنت وزارة التجارة عن استمرار الشركة العامة لتجارة الحبوب بتسلم محصولي الحنطة والشلب من الفلاحين والمسوقين . وقال مدير عام الشركة نعيم المكصوصي ان سايلو ابو صخير في النجف الاشرف تسلم كمية (43) طنا من الشلب فيما تسلم سايلو الشامية في الديوانية كمية (27) طنا من الشلب . واضاف المدير العام ان صومعة خان ضاري مستمرة بتسلم وتفريغ الحنطة الكندية الواردة من ميناء ام قصر حيث تجاوزت الكمية المتسلمة الـ (45) طنا فضلا عن مواصلة عملية تسلم حنطة محلية د / 1 بكمية تجاوزت الـ ( 636) طنا اضافة الى استمرار تجهيز المطاحن بالحنطة ضمن الخلطة المعتمدة حيث تجاوزت الكمية التي تم تجهيزها الـ (556) طنا . من جانب اخر اشار البيان الى مباشرة فرع المثنى بتجهيز المطاحن الحكومية والأهلية بالحنطة المحلية والمستوردة و حسب تعليمات قسم التسويق في الشركة وذلك لتأمين حصة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية مبينا ان الكمية المخصصة التي تم تجهيزها بلغت(٩٨٧٠) طنا اضافة الى قيام فرع ذي قار بتجهيز مطحنه سومر بكمية بلغت (2005) اطنان .