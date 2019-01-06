تحقيق بتعيين نائب رئيس سلطة الطيران جراء التهديد

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجّه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي, بإجراء تحقيق بتعيين نائب مدير عام تحت التهديد وتجميد العمل به حتى انتهاء التحقيق.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه, إن “رئيس الوزراء وجّه بإجراء تحقيق حول معلومات تشير الى صدور امر اداري من قبل مدير عام سلطة الطيران المدني لتعيين احدى الشخصيات بمنصب نائب مدير عام السلطة تحت طائلة التهديد والتخويف ، واعتبار الإجراء الإداري المتعلق بمنصب نائب رئيس السلطة مجمدا وغير نافذ”, مبيناً أنه “تقرر استمرار العمل بالسياقات السابقة لحين إنهاء التحقيق والتأكد”.

وأضاف أن “عبد المهدي وجّه أيضاً باتخاذ الاجراءات الكفيلة وإنزال اشد العقوبات بكل من يستخدم التهديد او يستغل سلطاته لإرغام المواطنين او مؤسسات الدولة على القيام بإجراءات مخالفة للقانون والنظام”.