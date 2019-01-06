الحكيم: الوطن الذي يضم الجميع تحترم الديانات فيه بعضها بعضا

بغداد – الصباح الجديد:

اكد رئيس تحالف الاصلاح والأعمار عمار الحكيم، الاحد، على اهمية السير على نهج التسامح والسلام والعيش المشترك والتعايش السلمي تحت خيمة العراق الواحد الموحد.

وقال الحكيم خلال مشاركته قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة الأرمن الأرثوذكس ببغداد، ان”هذه الولادة الميمونة الكريمة التي تؤلف بين القلوب وتجمع بين الناس ويلتقوا ليرتقوا ويتعايشوا ويتكاملوا مع بعضهم البعض ويجتمعوا على كلمة سواء على حب انبياء الله ورسله”، مستذكرا”في هذه المناسبة القيم المهمة في المجتمع العراقي والتعايش بين الديانات والمذاهب والقوميات والمشارب والأقوام والعشائر”.

واكد الحكيم بحسب بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انه”رغم التنوع في الانتماءات يجتمع الجميع تحت خيمة العراق الواحد الموحد”، مشيرا الى ان” الوطن الذي يضم الجميع يشهد اهتمام واحترام الديانات بعضها لبعض”.