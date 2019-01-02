العدل تعلن الإفراج عن 6115 نزيلاً خلال 2018

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت وزارة العدل، عن العدد الكلي للمطلق سراحهم من كافة السجون التابعة لدائرة الاصلاح العراقية لعام 2018 الماضي.

وقال بيان صادر عن اعلام الوزارة، ان “العدد الكلي بلغ 6115 نزيلاً بينهم 553 نزيلة من ضمنهم 1367 مشمولون بقانون العفو العام حيث قطعت دائرة الاصلاح العراقية أشواطاً كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية بما يساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح”.

وأضاف، ان “دائرة الاصلاح العراقية اتخذت خلال العام الماضي تدابير وإجراءات جديدة ساهمت في تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء امام المحاكم وان ملاكات التسفير، ونقل النزلاء، واللجان القانونية، والآليات، والحراسات والطوارئ، تعمل يوميا لساعات متأخرة تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية ذات العلاقة والتسريع بإجراءات اطلاق سراح النزلاء”.