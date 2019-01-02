العبادي يوضح حادثة “محاصرة” منزله من قبل حماية عبد المهدي

بغداد – الصباح الجديد :

أوضح المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، حقائق ما حصل بخصوص منزل العبادي في المنطقة الخضراء وما رافقها من تداعيات.

وذكر بيان للمكتب “في يوم الاربعاء الماضي قامت قوة من حماية رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) باغلاق المجمع الذي فيه منزل يتخذه العبادي سكنا له وقمنا بالاتصال بمكتب عبد المهدي وابلغونا انهم سيستفسرون عن الامر ولكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح “.

وأشار الى ان “العبادي رفض اي تصعيد وانه سلم المواقع بطريقة سلمية وانه ينهي تسليم اخر المتعلقات ومنها هذا المنزل وباشر بهذه الاجراءات الا انه تفاجىء من هذه التصرفات”.

واوضح مكتب العبادي، ان “عبد المهدي اتصل وأبدى أيضاً رفضه لهذه الاجراءات التي كانت بدون علمه حسب قوله وانه يكن كل الاحترام للعبادي الذي شهدت فترته انجازات للعراق وشعبه”.

وبين ان “العبادي الذي شهدت فترة حكمه حربا وجودية ضد الارهاب وتحقق الانتصار على عصابات داعش ورافقها تعزيز مكانة العراق في العالم وإعادة هيبة الجيش وعبور البلد من أزمة مالية خانقة ونبذ الطائفية وتوحيد البلد واختتمها بالتبادل السلمي للسلطة فانه لن يقف أمام هذه القضايا الصغيرة والتي ترفّع العبادي عن الحديث عنها الا ان استغلالها من قبل من يريد التصيد بالماء العكر وبث الاكاذيب ادى بنا لهذا التوضيح فالعبادي قاد العراق في فترة حرجة وحقق مع ابناء شعبه ما اسماها العالم بالمعجزة وصغائر القضايا لن يبالي بها”.

وأكد البيان “على اتباع السياقات الصحيحة في التعامل مع عقارات الدولة مع الجميع وعدم الكيل بمكيالين من أجل تحقيق أهداف سياسية”.

وأشار الى “وجود معلومات مغلوطة تثار حاليا، بعيدة عن الحقيقة وهدفها واضح للجميع من اجل تضليل الرأي العام الذي أصبح لديه واضحاً وجود استهداف سياسي في العديد من القرارات والتوجيهات”.

وأختتم البيان “بتقديم الشكر الجزيل لكل من اتصل واطمئن وابدى تضامنه في الاعلام معنا من السياسيين والاعلاميين والنخب والعشائر وابناء شعبنا وهو دليل على ان من يقدم لبلده ويخدمه فان ابناء شعبه سيكونون معه”