ماذا قال العبادي عن 2018

بغداد – الصباح الجديد:

قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ان “العام 2018 هو عام تثبيت دعائم الدولة بعد تحقيق الانتصار الكبير على داعش.

وذكر العبادي في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم بمناسبة حلول العام الجديد “اتقدم بالتهنئة والتبريكات لابناء شعبنا العراقي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2019 متمنيا ان يكون عام افراح ومسرات وتحقيق تطلعات المواطنين بالاعمار وتقديم الخدمات وفرص العمل والحفاظ على الامن والاستقرار”.

واكد ان “سنة 2018 كانت سنة تثبيت دعائم الدولة بعد ان تحقق الانتصار الكبير على عصابات داعش نهاية عام 2017 وتم فيها تحقيق التبادل السلمي للسلطة حيث ما زال يحذونا الامل بان تحافظ الحكومة الحالية على الانجازات التي تحققت في مجال تحرير الاراضي والاستقرار الامني واعادة هيبة قواتنا البطلة والعلاقات الخارجية وتنمية الاقتصاد ونبذ الطائفية وتوحيد البلد والسير قدما في مجالات الاعمار وتوفير الخدمات وفرص العمل واستكمال اعادة النازحين وغيرها من مطالب ابناء شعبنا”.

واضاف ان “تجربة العراق خلال السنوات الاربع الماضية كانت بالفعل قصة نجاح حقيقية يفتخر بها العراقيون واشاد بها العالم ويجب ان تستمر هذه النجاحات في جميع المجالات بعيدا عن البدايات المتعثرة ونأمل ان تكون سنة “اكمال المنجز” وان يتحقق نصر جديد للعراقيين الذين يستحقون ان نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق تطلعاتهم بعد ان صبروا وتحملوا وقاتلوا وقدموا التضحيات من اجل بلدهم”.

وتابع “نجدد التهنئة لجميع العراقيين ونعاهدهم باننا سنكون سندا لهم في مطالبهم وما يتأملونه ويطمحون به ونتمنى لهم سنة خير وسلام ومحبة ووئام على جميع العراقيين”.