إصابة 78 شخصاً في الرصافة بإحتفالات رأس السنة

بغداد – الصباح الجديد :

سجلت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، إصابة 78 شخصاً من جراء استخدام الالعاب النارية والمفرقعات خلال احتفالات رأس السنة.

وقال مدير اعلام صحة الرصافة في بيان، ان “مستشفى الشيخ زايد استقبل ٢٠ حالة منها اصابات من جراء الاطلاقات النارية، فيما استقبل مستسفى الكندي ١٣ منها ٣ اصابات بإطلاق ناري”.

وأضاف كما “تلقى مستشفى الشهيد الصدر ١١ إصابة ومستشفى الزعفرانية 10 إصابات، ومستشفى الامام علي (ع) تسعة اصابات”.

وتابع أما “مستشفى ابن الهيثم للعيون فقد استقبل ست إصابات، ومستشفى ضاري الفياض خمس إصابات، وسجل مركز صحي النهروان الخافر ثلاث اصابات فقط”.