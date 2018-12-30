صادقون لا مقعد واحد لها في مجالس المحافظات في حين لها 15 مقعدا في البرلمان.

دولة القانون لها عشرات المقاعد في مجالس المحافظات في حين لها عشرون مقعدا في البرلمان.

الوطنيه له في مقاعد مجالس المحافظات أضعاف عدد مقاعدها في البرلمان.

القرار له في مجالس المحافظات أضعاف ما لديه من مقاعد في البرلمان

كتلة الحل لها مقاعد في البرلمان أضعاف مقاعدها في مجالس المحافظات.

والامر ذاته يقال عن كتل سياسية اخرى ممثلة بالبرلمان بشكل كبير في حين انها ممثله بأقل من ذلك في مجلس المحافظات وكتل اخرى ممثلة بشكل قليل في البرلمان ولها مقاعد كثيرة في مجالس المحافظات.

ذلك يعني ان التشكيلة السياسية في مجالس المحافظات هي غير التشكيلة السياسية في البرلمان والعكس صحيح.

لذلك فأن الكتل السياسيه الممثله بالبرلمان وليس لها تمثيل في مجالس المحافظات وفي مقدمتها كتلة صادقون تميل الى انهاء عمل مجالس المحافظات في حين ان كتلة دولة القانون ستخسر اغلبيتها الحالية في مجالس المحافطات مثلا لو تم اجراء انتخابات لأن احتمال فقدانها للأغلبية في مجالس المحافظات للكتل الاخرى الجديدة التي ليس لها تمثيل في المجالس ككتلة صادقون مثلاً.

٢- ان عمر مجالس المحافظات انتهى قبل اكثر من سنة ونصف السنة وفقدت شرعيتها الانتخابية لان الشعب انتخبها لمدة اربع سنوات في حين استمرت هذه المجالس لمدة تصل الى ست سنوات لذا انها فقدت شرعيتها الانتخابيه الشعبية وفقدت شرعيتها الدستورية لأن الدستور يوجب الانتخاب والتصويت وليس قرارا من الحكومة أو البرلمان الذي لم يستطع تمديد خدمته ليوم واحد فقط في حين مدد لمجالس المحافظات ضاربا عرض الحائط بارادة الشعب بالانتخاب والاحكام الدستوريه.

٣- يتطلب الموضوع السرعة في اصدار قرار بتسريح مجالس المحافظات لان بقاءها غير دستوري وغير شعبي.

٤- لماذا مفوضية انتخابات كردستان عملت الاستفتاء خلال ايام ولماذا مفوضيتنا تتعلل بعدم قدرتها وبالامكان تولي القضاء انتخابات المحافظات بدلا من مفوضية الانتخابات التي ذكرت عجزها عن ذلك.

٥- الدستور في المادة (122) منح مجلس المحافظة صلاحية واحدة فقط هي انتخاب المحافظ من دون اية صلاحية اخرى.

٦- ان تسريح مجالس المحافظات لحين الانتخابات الجديدة لن يؤثر على الخدمات لان هذه من اختصاص المحافظ فقط.

طارق حرب