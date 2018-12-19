مقال عن جوليا روبرتس يشتهر بسبب خطأ مطبعي

الصباح الجديد – وكالات:

انتشرت مادة لصحيفة “The Post-Journal” الأميركية، مخصصة لجوليا روبرتس، في شبكات التواصل الاجتماعي، وجمعت مئات التعليقات بسبب خطأ في عنوان المقال.

وذكرت صحيفة ذي صن، أن سر الانتشار غير الاعتيادي للمقال عن نجمة هوليوود، يكمن بأمر بسيط، أن كاتبي المقال ارتكبوا خطأ مطبعيا حساسا.

وكانت قد صدرت مقابلة صحيفة “The Post-Journal” مع الممثلة روبرتس بعنوان مثير للاهتمام: “جوليا روبرتس تعتقد أن حياتها وثقوبها أصبحت أفضل مع التقدم في السن”.

لكن هذه الكلمات والتعابير ليست استعراضا ذاتيا غريبا لنجمة تبلغ من العمر 51 عاما، بل خطأ ارتكبه معد المادة الصحفية، إذ كتب كلمة ثقوب “holes” بدلا عن كلمة أدوار “roles”.

ولاحظ هذا الخطأ المطبعي المضحك مستعملو تويتر، حيث كتبت صاحبة حساب “@eadavisus” قائلة:

“من الصعب تصديق وجود مثل هذا العنوان في صحيفتنا المحلية.. ستسعد جوليا روبرتس عندما تعرف أن ثقوبها تتحسن مع التقدم في العمر”.

ومن المثير للاهتمام أن الناشرين لاحظوا أيضا الخطأ المطبعي، لكنهم لم يروا ضرورة في سحب الصحيفة من الأسواق، وبدلا من ذلك نشروا توضيحا صغيرا عن كيفية قراءة العنوان بنحو صحيح.

وضحك الكثير من مستعملي تويتر على عنوان المقالة ودونوا ذلك في تعليقاتهم، التي زادت من شهرة المقال، وكذلك من نسب القراءة له.