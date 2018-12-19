افتتاح أسرع نفق بالعالم

الصباح الجديد – وكالات:

افتتح الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، إيلون موسك، أول نفق سريع تحت الأرض بالقرب من مدينة لوس أنجليس الأميركية.

وصلت تكلفة النفق الذي يمكن السير فيه بسرعة 240 كيلومترا في الساعة، لـ10 ملايين دولار.

وخلال عرض الافتتاح قال موسك: سيتم تجهيز السيارات بعجلات جانبية قابلة للطي، كما سيتم فتحها وإغلاقها حسب الحاجة. ووضعت سيارة “تسلا” للاختبار على هذا الطريق.

وأضاف: من خلال السرعة التي يمنحها النفق، فإنه يمكن التجول عبر المدينة بمدة زمنية قصيرة، إضافة الى أنه سيكون هناك أنفاق أخرى.

يذكر بأن موسك أسس شركة “Boring Company” في نهاية عام 2016، الشركة التي تولت أعمال البناء.

ولا يستبعد موسك إمكانية الانتقال للمرحلة الثانية من هذه الأنفاق وبنائها في كل من تكساس وسان فرنسيسكو.