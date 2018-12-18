مواهب ألعاب القوى تواصل التحضير للموسم الجديد

أقامت منافسات ودية تخللتها أرقام تأهيلية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اشاد مدير قسم الموهبة الرياضية بألعاب القوى الدكتور صريح عبد الكريم بالأرقام المشجعة التي تحققت للموهوبين في المنافسات التي اقيمت مؤخراً للاعبي المركز الوطني استعداداً للموسم الجديد، واشار إلى ان ما تحقق يؤكد دقة العمل وسلامة التخطيط ضمن الخطة التي تم الاعتماد عليها في تأهيل المواهب والطاقات أستعداداً للموسم المقبل الذي يتطلع فيه المركز الوطني لتأكيد جدارته على صعيد الفئات العمرية والمضي في تحقيق النتائج الايجابية التي تسهم في وقوف المواهب ضمن مراكز المقدمة.

وبين ان الطموح كبير ان يكون للاعبي المركز الوطني لفئتي الناشئين والناشئات تفوق في منافسات الأندية من أجل ضمان مواقع ضمن تشكيلات المنتخبات الوطنية للفئات العمرية التي تترقب المشاركة في بطولات العرب وآسيا العام الجديد.

واوضح ان المنافسات، شهدت تحطيم الرقم القياسي للوثب الطويل للاعبة الناشئة زهراء رعد بتسجيلها 05،5 متر ناسخة الرقم السابق باسم اللاعب شهد قاسم ويبلغ 17،4 متر، في حين شهدت النتائج الاخرى تسجيل ارقام متميزة للمواهب لمواليد 2004/2008، ولكلا الجنسين، ففي 100 متر سجل بلال محسن 85،10 وانس جواد 13،11 وصادق حسن عواد 70،11 ونبأ عبد الحسين 40،14 وغالية محمد حسون 01،14 .

وفي 100 متر حواجز سجلت رقية عبد الكريم 03،17 وفي 110 حواجز سجل مهيمن عاشور 8،15، وفي 400 حواجز سجل اللاعب نفسه 3،60 ، وعباس احمد 90،58، وفي فعالية 200 متر سجل بلال محمد 95،22 وابتسام محسن 27 ثانية، ونسرين محمد حسون 28 ثانية، وفي 400 متر حواجز سجلت رقية عبد الكريم 13،1.

وفي الوثب الطويل سجلت زهراء رعد خماس 5،5، وحبيب مهند 51،6، وفي الوثب الثلاثي سجل عبد الله جلال 50،13، وي القفز العالي سجلت مريم ابراهيم 85،4 وبفعالية القفز الثلاثي سجلت اللاعبة نفسها 10،10، وسجلت زهراء رعد خماس في القفز الثلاثية 35،10، وفي 1500 سجل مصطفى محسن 01، 5، واللاعب نفسه في فئة 3 الاف سجل 36،10 ، وعلاء محمد نعمة في فئة 1500 سجل 21،4، وفي القفز العالي سجل مؤمن عاشور 70،1.

وفي 1500 سارة فاضل سجلت 58،5، وضحى حسين 09،5 وفي 3 الاف سجل محمد حسين 20،11 وشقيقته نرجس حسين 14،12 ، وفي ركضة 800 سجلت ضحى حسين 26،2.

وفي رمي الثقل هدير جبار سجلت 11 متر، وعمر عماد 58،12 ومحسن عبد الرضا 90،14 ، وفي رمي المطرقة علي رزاق سجل 48 م، ومحمد وسام 50،49 .

وبين عبد الكريم، انه عاد مؤخراً من محافظة النجف بعد المشاركة في مؤتمر دولي اقيم في جامعة النجف والقى فيه محاضرة عن الاصابات الرياضية وكيفية تجنبها والتاهيل بعدها، في حين يستعد للمشاركة في ورشة عمل بالديوانية يوم 13 كانون الثاني المقبل وهي ورشة سيتم فيها مشاركة نحو 500 باحث وباحثة بينهم من دولة الجزائر، مشيرا إلى انه سيلقي بحثا عن ترابط البايوميكانيك وعلم التدريب.

وتابع ان نحو 15 بين رسالة ماجسيتر وأطروحة دكتوراه تخصصت عيناتها من المركز الوطني للموهبة الرياضية لطلبة الدراسات العليا من بغداد والمحافظات وهذا يعزز مسيرة العمل ويضاعف المسؤولية، مبينا ان المركز الوطني يحتاج إلى تشييد مختبرات للتحليل الحركي وعلم البايوميكانيك والفحوص والطبية نظراً للحاجة الماسة لهذا المختبر الذي يكون مكملاً للنجاح.