بعثة المنتخب الوطني تغادر اليوم إلى قطر

5 لقاءات في الجولة 13 لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكمل لاعبو المنتخب الوطني، الناشطون في الدوري المحلي، يوم السبت الماضي، الفحوصات الطبية في المركز الطبي الدولي، تمهيدا للتوجه اليوم الى الدوحة.

وقال المدرب المساعد للمنتخب الوطني، احمد خلف في حديث للمكتب الإعلامي لاتحاد الكرة، اجتاز لاعبو المنتخب الوطني بنجاح الفحوصات الطبية التي اقيمت خلال اليومين الماضيين استعدادا للتواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني التي ستتواجد في الدوحة لخوض معسكر تدريبي استعدادا لولوج المعترك الاسيوي.

واضاف: مثل هذه الفحوصات تجرى في جميع منتخبات العالم للوقوف على جاهزية اللاعبين على الصعيد البدني الامر الذي تم اتباعه مع منتخبنا الوطني.. وبين: ستختتم في مستشفى اسبيتار الجوانب الطبية عبر اخضاع اللاعبين المحترفين لذات الفحوصات، لافتا الى ان المدير الفني للمنتخب الوطني سيصل الى العاصمة بغداد اليوم الاثنين لتلبية دعوة وزير الشباب والرياضية على ان نتوجه الى قطر اليوم الثلاثاء ليخوض اولى مفرداته ضمن المعسكر التدريبي في اليوم ذاته.

الى ذلك اكد الطبيب ماجد الهلالي ان اللاعب محمد داود قد اجرى الفحوصات الخاصة بالقلب وتبين انه بصحة تامة، فيما لم يجر فحوصات الرنين وهي الاهم للوقوف على الامور الخاصة بالوضع العضلي لارتباطه بالسفر الى محافظة البصرة.

من جانب اخر، تختتم مباريات الجولة الثالثة عشرة ضمن المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز اليوم الثلاثاء باقامة المباريات الخمس المتبقية، ففي ملعب الكرخ سيكون لقاء الطلبة والسماوة، ويشد فريق امانة بغداد الرحال صوب محافظة اربيل للقاء فريقها على ملعب فرانسوا حريري، وفي ملعب الديوانية سيقام ديربي الفرات الاوسط الذي يجمع اهل الدار وجاره فريق النجف، ويضيف فريق نفط الوسط على ملعب النجف الاولمبي منافسه فريق الكهرباء، وفي ملعب الميمونة سيلتقي الجاران نفط ميسان والبحري.

إلى ذلك، ستتوقف منافسات الدوري العراقي الممتاز، لمدة 50 يوما، بعد انتهاء مباريات الجولة الـ13، لانشغال المنتخب الوطني ببطولة آسيا 2019.ويُتوقع أن يصب هذا التوقف، في مصلحة بعض الأندية.

فنادي نفط الوسط، الذي تعاقد مؤخرا مع المدرب، راضي شنيشل، يترقب التوقف لإجراء مجموعة من الإصلاحات، وضم بعض المحترفين والمحليين، خلال فترة الانتقالات الشتوية.كما يسعى شنيشل لتأمين معسكر تدريبي للفريق، في قطر، من أجل الاستعداد بقوة لاستئناف المنافسات.

كما أن مدرب أربيل، ناظم شاكر، يترقب توقف المسابقة، من أجل إجراء تعديلاته التكتيكية على الفريق، إلى جانب التعاقد مع لاعبين محترفين، لإيقاف نزيف النقاط، وتقديم فريق مختلف، في المرحلة الثانية من الدوري، بحسب قوله.ومن جانبه، يرى مدرب الصناعات الكهربائية، مظفر جبار، أن عامل الوقت سيسعفه لاسترجاع المصابين، وإعادة تقييم اللاعبين، وإعداد الفريق فنيا وبدنيا.وأشار أيضًا إلى أن ناديه يحتاج لبعض التدعيمات، التي قد ترفع أسهم الصناعات في لائحة الترتيب.

ويعد الديوانية أكثر المستفيدين من التوقف، بعد التعاقد مع المدرب الشاب، رزاق فرحان، وانتخاب رئيس جديد للنادي.

وسيكون فرحان بحاجة إلى الوقت، لتطبيق منهاجه التدريبي وفلسفته، وانتشال الفريق من أزمته، كما أن الإدارة تحتاج لترتيب أوراقها من جديد، واستعادة بعض الأسماء التي غادرت النادي، نتيجة المشاكل المالية.