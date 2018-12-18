  • الثلاثاء , 18 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

فتح منفذ جديد بين الإقليم وإيران

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بغداد – الصباح الجديد :
زار وفد من محافظة السليمانية برئاسة قائممقام بنيجوين، مدينة سقز شرقي كردستان بهدف التباحث حول فتح منفذ ” سيف” الحدودي.
وقال زانا رحمن قائممقام بنيجوين في تصريح صحفي، ان “الوفد زار اليوم منفذ (سيف) الحدودي في منطقة سقز، لافتا الى ان المباحثات تركزت حول فتح المنفذ بشكل رسمي.
وكان محافظ سنة (سنندج) قد زار مؤخرا محافظة السليمانية وبحث فتح المنفذ بين بينجوين وسقز.
واضاف، ان “فتح المنفذ له اهمية كبيرة للمنطقة وخاصة بمجال توفير فرص العمل وتطوير تلك المناطق الحدودية”.
يذكر ان قائممقام بنيجوين قد اعلن في تصريح سابق، ان فتح المنفذ رسميا يتطلب موافقة حكومتي الاتحادية والاقليم.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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