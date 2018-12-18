فتح منفذ جديد بين الإقليم وإيران

بغداد – الصباح الجديد :

زار وفد من محافظة السليمانية برئاسة قائممقام بنيجوين، مدينة سقز شرقي كردستان بهدف التباحث حول فتح منفذ ” سيف” الحدودي.

وقال زانا رحمن قائممقام بنيجوين في تصريح صحفي، ان “الوفد زار اليوم منفذ (سيف) الحدودي في منطقة سقز، لافتا الى ان المباحثات تركزت حول فتح المنفذ بشكل رسمي.

وكان محافظ سنة (سنندج) قد زار مؤخرا محافظة السليمانية وبحث فتح المنفذ بين بينجوين وسقز.

واضاف، ان “فتح المنفذ له اهمية كبيرة للمنطقة وخاصة بمجال توفير فرص العمل وتطوير تلك المناطق الحدودية”.

يذكر ان قائممقام بنيجوين قد اعلن في تصريح سابق، ان فتح المنفذ رسميا يتطلب موافقة حكومتي الاتحادية والاقليم.