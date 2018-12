طفلة تخطف قلب جنيفر لوبيز

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت الفنانة جينيفر لوبيز، عبر موقع الصور الشهير “إنستجرام” صورة لطفلة صغيرة، قالت إنها خطفت قلبها.

ظهرت الطفلة في الصورة بالإطلالة نفسها التي اختارتها لوبيز خلال تواجدها في نيويورك مؤخرًا للترويج لفيلمها الجديد second act، فارتدت فستانًا ورديا مع حذاء فضي.

ومؤخرًا ظهرت لوبيز، بإطلالة مميزة وساحرة، استطاعت أن تجذب الأنظار إليها خلال تواجدها في ولاية نيويورك الأميركية. من علامة sally lapointe، حيث ارتدت بنطلونا براقا ذي قصة فضفاضة، ويبلغ ثمنه نحو 1,450 دولارا أميركيا، مع بلوزة من القماش نفسه ويبلغ ثمنها نحو 790 دولارًا أميركيًا، ونسقت معهما بمعطف طويل يتميز بأكمام مصنوعة من الفرو ويبلغ ثمنه نحو 3,350 دولارا أميركيا.

فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ، وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.

يذكر أن النجمة الكبيرة جينفر لوبيز، افتتحت العرض الخاص لفيلمها الجديد Second Act في مدينة نيويورك بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

وتعود “جينفر” من خلال هذا الفيلم للسينما من جديد بعد غياب أربعة أعوام، انشغلت خلالها بتصوير مسلسلها الناجح blue shades الذي تجسد به دور ضابطة بالشرطة.

كما زينت النجمة لوبيز غلاف مجلة People في عدده الجديد الصادر لشهر ديسمبر كانون الاول الجاري، احتفالا بطرحها لفيلمها الجديد second act.