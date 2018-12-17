  • الإثنين , 17 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

سبايدر مان يتصدر إيرادات السينما الأميركية

الصفحة الأخيرة
0 تعليق
47 views

الصباح الجديد – وكالات:
احتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد Spider-Man: Into the Spider-Verse صدارة إيرادات السينما الأميركية محققا 35.4 ملايين دولار في أول ثلاثة أيام لعرضه.
أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي، وقام بالأداء الصوتي شاميك مور، وجيك جونسون، وهيلي شتيفيلد.
وجاء فيلم الحركة الجديد “المهرب” (ذا ميول) في المركز الثاني بإيرادات 17.2 مليون دولار. الفيلم من إخراج وبطولة كلينت إيستوود، وشارك في بطولته برادلي كوبر، وتايسا فارميجا.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة “ذا غرينتش” من المركز الثاني إلى الثالث مسجلا 11.58 مليون دولار.
وتراجع أيضا فيلم الرسوم المتحركة “رالف يحطم الإنترنت” (رالف بريكس ذا إنترنت) صاحب الصدارة في الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بمبيعات تذاكر 9.85 مليون دولار.
وحل فيلم الخيال العلمي الجديد “محركات فتاكة” (مورتال إنجينز) في المركز الخامس بتسجيل 7.5 ملايين دولار. الفيلم بطولة هيلا هيلمار وروبرت شيهان وإخراج كريستيان ريفرز.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة