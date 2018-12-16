العبيدي يؤكد على مبدأ الشراكة والرؤية الجماعية في عمل الوزارة المستقبلي

خلال جولته التفقدية لملاعب ومنشآت محافظة ذي قار

إعلام الشباب والرياضة:

ابتدأ وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض العبيدي والوفد المرافق له جولتهم التفقدية لملاعب ومنشات محافظة ذي قار، أول أمس، بزيارة المجمع الرياضي في مدينة سوق الشيوخ واطلعوا على واقع ملعب كرة القدم والقاعة المغلقة والمرافق الاخرى الموجودة في المجمع التي اهملت بسبب عدم وجود صرف اي تخصيصات مالية منذ استلامها قبل 6 سنوات لصيانتها وإدامتها، واستمع لشرح مفصل من قبل مدير المجمع فهد عبد المنعم ورئيسيّ نادييّ الفرات وسوق الشيوخ عن معاناة اهل المدينة وحاجة الملعب لمنظومة مياه صالحة للسقي، فضلاً عن مناشدات اهل المدينة لإكمال ارضية ملعب المنتدى كونه المتنفس الوحيد لهم، ودعم الفرق الشعبية والمجلس الرياضي فيها.

وعقب انتهاء الزيارة توجه الوفد الى مجلس محافظة ذي قار، إذ التقى الدكتور احمد العبيدي برئيس المجلس حميد نعيم الغزي، وأكد خلال هذا اللقاء على نهج الوزارة المستقبلي الذي يعتمد على مبدأ المشاركة والرؤية الجماعية كل في تخصصه ثم اشراك اهل الشأن في مشاريعنا الموجودة بالمحافظات عندما يتطلب الأمر.

وأضاف ان هدف الزيارة للمحافظة هو الوقوف على المشاكل التي تعاني منها المحافظات وتلمسها على ارض الواقع ومحاولة تذليلها قدر الإمكان على وفق القانون والصلاحيات، ونحن كوزارة ستتظافر جهودنا معكم لإنجاز المشاريع وأبرزها الملعب الاولمبي.

والاهم من كل هذا اعادة قراءة القوانين التي تم اقرارها ومعالجة الثغرات الموجودة فيها فضلاً عن تعديل بعض القوانين النافذة بما يتناسب والتغييرات التي طرأت على المشهد الرياضي، لكي لا تبقى منطقة رمادية بين الابيض والأسود. وفِي ختام حديثه قدم شكره وتقديره لاهالي المحافظة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

من جهته رحب رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي بوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، وأكد على مبدأ التعاون المشترك لتجاوز كثير من العقبات، ونقل مناشدة أهالي الناصرية وشبابها لإكمال ملعب الناصرية الاولمبي كونه المطلب الرئيس لهم لا سيما وان نادي الناصرية لا يمتلك ملعبا خاصاً به وملعب الادارة المحلية المتهالك هو الاخر يحتاج الى اعادة تأهيل. ثم عقد الطرفان مؤتمراً صحفياً أجابا فيه على أسئلة الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية ثم اتجها صوب ملعب الناصرية الاولمبي لمشاهدة نسب الإنجاز على ارض الواقع، وتشخيص التلكؤ الحاصل ومعرفة اسبابه لحل الإشكالات العالقة. وعقدا مؤتمراً صحفياً ثانياً في الملعب ثم اتجها عقب ذلك الى مسبح الناصرية وملعب الادارة المحلية واطلعا على واقعهما واهم ما يمكن معالجته فيهما.

وفِي ختام الجولة قدم أهالي المحافظة شكرهم وتقديرهم لوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له على هذه الزيارة كونه اول وزير في الحكومة الجديدة يزورهم ليطلع على واقع المحافظة الشبابي والرياضي عن قرب.

وكان في استقبال وتوديع وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق في جولته، رئيس مجلس المحافظة حميد الغزي وعدد من اعضاء مجلس المحافظة وعضوا مجلس النواب غائب العميري ووليد السهلاني، فضلاً عن مدير شباب ورياضة الناصرية عبد الحسن العبادي، ورئيس نادي الناصرية إحسان الإزيرجاوي وعدد كبير من الشخصيات الرياضية والأكاديمية والإعلامية، وشيوخ ووجهاء العشائر في المحافظة.