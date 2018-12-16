عيون تلتقط زكي

تؤدي الصحافة الرياضية بجميع أقسامها، دوراً مهمأً ومؤثراً في الحياة اليومية، وكانت نتاجاتها واضحة للعيان، فهي تعمل على النقد، ووضع النقاط على الحروف من خلال ، لذلك، وفي ألتفاتة جميلة تستحق الإشادة، بادرت مؤسسة عيون للثقافة والفنون لاقامة مهرجان عيون للإبداع العربي السنوي بدورته الـ 11 الذي حمل أسم الفنان ياس خضر، بتكريم زميلنا، حيدر زكي، الذي يقدم برنامج ستوديو الملاعب، ليفوز بجائزة أفضل مقدم برامج في العام 2018.

ولعل الجائزة، ليست لشخص زكي، فحسب، بل لفريقه المثابر الذي يضم نخبة من الزملاء المجتهدين الذين يحرصون على وضع المتابع في وسط الميدان من ناحية نقل الخبر سواء كان في ملاعبنا المحلية او الخارجية، والوصول إلى قلب الحدث من خلال رحلات استقصائية وحوارات مباشرة مع أهل الشأن وفي شتى الألعاب، فاعداد برنامجه، يتألق فيه الزميل، حسن البيضاني، والمراسلين، ماهر حسان واحمد زكي، مع اسماء اخرى لزملاء المهنة يؤدون عملهم بامتياز في تغطية النشاطات التي تشهدها محافظاتنا العزيزة.

والزميل، حيدر، خريج ، جامعة بغداد/ كلية الإعلام / قسم الإذاعة التلفزيونية، هو من اسرة أدبية ، والده الكاتب عبد الزهرة زكي، وشقيقه، بلال، يعمل صحفياً في القسم الرياضي للزميلة «الصباح»، مضى بخطوات متصاعدة تدريجياً في الحقل الإعلامي المرئي، وعمل في أكثر من قناة تلفزيونية ابتداء من قناة الحرية مروراً بالرشيد، ثم دجلة، وفي هذه السطور لا يمكن الإنحياز لبرنامجه اليومي المؤثر، بقدر ما أشيد بالمتابعة التي نالها وكسب بفضلها التقويم الإيجابي في عداد المتميزين لعام 2018 بحسب مؤسسة عيون للثقافة والفنون.

شكرا، لمؤسسة عيون، لتقويمها العمل الصحفي الرياضي، ومبارك لكل من حصل على التكريم، وحظاً اوفر لجميع المبدعين في مهرجانات وإستفتاءات مقبلة.

فلاح الناصر