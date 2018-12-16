اخترت مركز حراسة المرمى لأنه يعبّرعن الشجاعة والمسؤولية

الألماني أوليفر كان قدوتها في حماية الشباك.. نور صباح:

بغداد ـ سمير خليل:

لعل من أهم مميزات حارس المرمى في كرة القدم هي الشجاعة وردة الفعل المناسبة وكذلك قوة الشخصية لذلك قيل حارس المرمى نصف الفريق فكيف اذا كانت هذه المميزات تتجسد في فتاة شجاعة اختارت هذا المركز المهم !!،انها حارسة مرمى فريق القوة الجوية النسوي نور صباح التي اسعدتنا بلقاءها للحديث عن تجربتها وكرة القدم النسوية والرياضة عموما، نور اجابتنا اولا عن ولعها بكرة القدم وقرارها اختيار مركز حارس المرمى «اولا كرة القدم لها طابع خاص من الاثارة والقوة والشعبية الجارفة ماشدني لممارستها وانا اعشقها منذ الصغر ،اما سبب اختياري لمركز حارس المرمى فلان هذا المركز يعبرعن الشجاعة والمسؤولية وانا اجيد هذا الدور بالاضافة الا ان كل الملعب يكون امام ناظري وهذا لايعني انني لااملك هوايات او امارس رياضات اخرى فالمفضلة لدي بعد كرة القدم هي كرة التنس الارضي والكرة الطائرة «

*ولماذا اخترت الفريق الجوي؟ هل لعبت لفرق اخرى ؟.

« مثلت اندية عديدة اولها نادي المستقبل الرياضي ثم نادي الخطوط ثم نادي النفط الذي قضيت بين صفوفه اجمل المواسم الرياضية ، حصلنا على المركز الاول مع نادي الخطوط لبطولة كرة الصالات لعامي ٢٠١٠ و ٢٠١١ وكذلك بطولة الكرة الشاطئية لنادي النفط لموسمين ٢٠١٢-٢٠١٣ و ٢٠١٣-٢٠١٤ بعد حصولنا على المركز الاول ،بعدها انضممت لنادي القوة الجوية العريق ومعه حصلنا بمشاركة زميلاتي على عدة بطولات خلال اربع مواسم اخرها بطولة الصداقة الدولية التي اقيمت في بغداد على ملعب منتدى شباب ورياضة جميلة الرياضي بمشاركة اندية بلادي وفريق رياضة وشباب ديالى بالاضافة لضيف البطولة القادم من لبنان منتخب شمال لبنان ، وبالاضافة لفوزنا بالمركز الاول حصلت في ختام البطولة على لقب افضل حارس للمرة الثالثة على التوالي،ولازلت امثل النادي الجوي لحد الآن لانه يضم عناصر مهمة ومميزة من اللاعبات ،كذلك باعتقادي انه لايوجد نادي اخر في العراق خصوصا في بغداد يوفر مايوفره هذا النادي العريق للاعباته».

*برأيك ،كيف هو حال الكرة النسوية في العراق؟

« للاسف لاتعيش الكرة النسوية في العراق واقع جيد ، نحن في ازمة وسبب هذه الازمة تجاهل العناصر المهمة الشابة والمواهب المميزة وغياب البطولات الكروية النسوية واهمها الدوري النسوي ويمكن ان تخفف هذه الازمة وتحل من خلال الاهتمام واقامة بطولات مستمرة برعاية جهات داعمة مختلفة لهذه اللعبة او من قبل الاتحاد العراقي العراقي المركزي لكرة القدم المتمثل باللجنة النسوية فيه عندها سنجد الكرة النسوية في موقع افضل عنوانه التطور والتفوق».

*والاحتراف الخارجي ؟اين هو من اجندتك؟

«هو امنية اتمنى ان تتحقق حالي حال كل اللاعبين واللاعبات ،نعم هناك تواصل وموضوع مفتوح حول احترافي خارج العراق من بعض الجهات وان تحقق ذلك وحصلت على الفرصة المناسبة فساحرص على تمثيل بلادي الحبيب خير تمثيل «.

*حدثينا عن الحارس والحارسة الافضل عالميا وعربيا برأيك؟

« افضل حارس مرمى عالمي في نظري هوالحارس الالماني الكبير أوليفر كان والذي يعد قدوتي منذ الصغر ،يليه تلميذه وخليفته في منتخب المانشافت الحارس مانويل نوير ،اما افضل حارسة مرمى على مر العصور فهي الالمانية ايضا نادين انجرير ،اما الافضل اليوم فهي بلا شك الامريكية الجميلة هوب سولو ،على صعيد الملاعب العربية ومع تطور الكرة النسوية برزت لاعبات كبار يقدمن مستويات رائعة على الملاعب الخضراء ، وبرأيي من اشهر اللاعبات عربيا هن نجمات المنتخب الاردني ميساء جبارة واللاعبة ستيفاني واتمنى لهن كل التوفيق».

بقي ان تعرف عزيزي القاريء ان نجمتنا نور صباح هي من مواليد 1990 وحاصلة على شهادة البكلوريوس في التربية البدنية من جامعة بغداد لعام ٢٠١٤، تحمل شهادة دولية للياقة البدنية ،وهي اليوم مدربة في جيم نسائي وكذلك تعمل كمدرسة للتربية الرياضية في احدى مدارس مدينة بغداد الاهلية.