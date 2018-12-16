«قُربة لمسرح الهواة» يبدأ دورته غدا

الصباح الجديد – متابعة:

يدخل «مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة» في تونس هذه السنة، عامه الرابع والخمسين وبرصيد يبلغ ثلاثة وأربعون دورةً، ومن هنا يعد واحداً من أقدم المهرجانات المسرحية في البلاد العربية، إذ يعود تاريخ تأسيسه إلى العام 1964.

في بداياته، كان المهرجان منفتحاً على المحيط المغاربي والأفريقي والمتوسّطي؛ حيثُ شهد مشاركات عديدةً من بلدان عربية وأجنبية؛ مثل ليبيا والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين ولبنان وفرنسا وبلجيكا. لكنه بات، اليوم، مقتصراً على المشاركات المحلية.

تقام هذه التظاهرة عادة بدايةَ آب/ أغسطس من كلّ عام، وهو التاريخ الذي كان مبرمجاً لتنظيم دورته الرابعة والأربعين هذا العام، غير أن الدورة تأجّلت إلى الشهر الجاري، بسبب «غياب الدعم المادي واللوجستي، وعدم جهوزية فضاءات العرض لاحتضان العروض»، بحسب بيانٍ أصدرته «جمعية مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة» في تمّوز الماضي.

وبعد حصولها على تمويلٍ من وزارة الثقافة التونسية وبلدية قُربة (شمال شرق تونس)، أعلنت امس الجمعية المنظّمة عن انطلاق الدورة الجديدة يوم غدٍ الإثنين، لتتواصل حتى السادس والعشرين من هذا الشهر، تحت شعار «خمسون عاماً من مسرح الهواية».

تشارك في المسابقة الرسمية ثمانية عروض لفرق مسرحية من مدن تونسية مختلفة؛ وهي: «الكركارة» لـ»آرتوميموس تونس»، و»غيبوبة» لـ»الفرقة المسرحية الحبيب الحدّاد» في باجة، و»رقصة زوجة ديك – تاتور» لـ»جمعية الحلم المسرحي» في قفصة، و»العرس الوحشي» لـ»جمعية الامتياز المسرحي» في البطّان، و»كف اليد» لـ»جمعية نجوم المسرح» في قربة، و»هجين» لـ»جمعية قرمبالية»، و»المعتقل» لـ»جمعية الثقافة البديلة – ضجّة» في بنزرت، و»جمرة الخنقة» لـ «جمعية وان تو شو» في صفاقس.

وتتنافس العروض، التي تُقدّم في «دار الثقافة» و»معهد شارع الحبيب بورقيبة»، على جوائز أفضل عرض (ثلاث جوائز)، وأفضل ممثّل، وأفضل ممثّلة، وأفضل ممثّل وممثلة ثانوية، بينما تضمّ لجنة التحكيم كلّاً من المسرحيّين: أنور الشفاعي، وسامي النصرو، وروضة الوحيشي، وأيوب عمريش، والصادق التومي.

إلى جانب العروض، تُقام عددٌ من الندوات وورشات العمل حول «تقنيات مسرح ما بعد الدراما» مع أنور الشفاعي، و»لغة الجسد وجسد اللغة» مع نزار الكشو. كما تُقام في إطار التظاهرة فعاليات الدورة الثانية من «أيام مسرح الطفل» التي تشهد عروض سبعة أعمالٍ مسرحية وإقامة عددٍ من الورشات الموجّهة للأطفال؛ مثل: «صنع العرائس الورقية»، و»من الصلصال إلى السينما».