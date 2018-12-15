تعرف على التعليمات الخاصة بقرض الـ 75 مليون لشراء وحدات سكنية

بغداد – الصباح الجديد :

اعلن مصرف الرافدين التعليمات الخاصة بقرض 75 مليون للموظفين والمواطنين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية .

وقال بيان للمصرف تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم انه” انطلاقا من سياسية المصرف الهادفة الى دعم الموظفين والمواطنين ولغرض المساهمة في التخفيف من ازمة السكن والتشجيع على تسويق الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية تقرر منح القروض حسب الرقعة الجغرافية لغرض شراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية المنفذة حديثا في كافة محافظات العراق على ان تكون نسبة انجاز الوحدة تؤهلها لتقديم سندها للرهن ضمانا للقرض وباسم المقترض حصرا “.

ولفت البيان الى انه ” بامكان المواطن الراغب بشراء وحدة سكنية من المجمعات السكنية التى تم انجازها وتأهيلها من قبل شركات عدة في بغداد والمحافظات ان يقوم بتزويد المصرف بسند الشقة السكنية حتى يتم منحه قرض 75000000 خمسة وسبعون مليون دينار “.

وتابع ان” يكون الحد الاعلى لمبلغ القرض 75000000 خمسة وسبعون مليون دينار على ان لا يتجاوز سعر الوحدة السكنية المبين في العقد المبرم بين المشتري والجهة المستثمرة ، والتسديد خلال 180 شهر اي 15 سنة وابتداء من الشهر الذي يلي شهر المنح “.

ونوه الى ان ” يكون عراقي الجنسية وممن اكمل 18 سنة مع تقديم المستمسكات الثبوتية (هوية الاحوال المدنية – شهادة الجنسية – بطاقة السكن ) او البطاقة الوطنية “.

واشار البيان الى ” ضمانة القرض كفيل موظف مدني على الملاك الدائم من دوائر الدولة وتقديم سند الوحدة السكنية حديث الاصدار باسم طالب القرض قيمته التقديرية لا تقل عن مبلغ القرض + 20% يتم رهنه لصالح المصرف من الدرجة الاولى “.

واوضح ” يكون الاستقطاع للاقساط المترتبة عن القرض عن طريق ادوات الدفع الالكتروني ان امكن ذلك وعندها يتم الاستغناء عن الكفيل في حالة المقترض موظف دولة “.