الاثنين المقبل .. عطلة رسمية بمناسبة النصر على “داعش”

متحدث رسمي: العطلة لا تشمل إقليم كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجّه مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان النصر على تنظيم “داعش” الإرهابي.

وجاء في بيان حكومي رسمي، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن “مجلس الوزراء وجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 10/12/2018 بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات قواتنا الباسلة بكل صنوفها”.

وكان القائد السابق للقوات المسلحة رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي، اعلن في العاشر من كانون الاول 2017، تحرير كامل الاراضي العراقية من تنظيم “داعش” بعد انتهاء جميع المعارك التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد التنظيم الارهابي.

على صعيد متصل أعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي امس الأربعاء، ان عطلة الاسبوع المقبل في العراق بمناسبة الانتصار على عصابات داعش الارهابية لا تشمل اقليم كردستان.

وقال دزيي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “عطلة يوم 10 كانون الاول 2018 ( الأثنين المقبل ) التي قررتها الحكومة الاتحادية لا تشمل اقليم كردستان”.

ولم يوضح المتحدث باسم حكومة الاقليم اسباب عدم شمول اقليم كردستان بعطلة الانتصار على عصابات داعش الإرهابية!