وزارة النقل: لا معلومات لدينا باتفاق رئيس الجمهورية مع الكويت على الربط السككي

بغداد – الصباح الجديد:

أفادت وزارة النقل بأن ربط البلاد ودولة أو دول أخرى بالسكك الحديدية، يحتاج الى خطط ودراسات وميزانية ضخمة، وأنها لم تبرم أي اتفاق بهذا الشأن.

واوضحت وزارة النقل، امس الاربعاء، ان اية معلومات لم تصلها بشأن البدء بمشروع مد خط سكك الحديد مع دولة الكويت وفق الاتفاق الذي اجراه رئيس الجمهورية برهم صالح خلال زيارته الى الكويت.

وقال المتحدث باسم الوزارة سالم موسى في تصريح تابعته الصباح الجديد، ” ان وزارة النقل لم تصلها اي معلومات بعد بشأن الربط السككي مع الكويت، او الدول الاخرى”.

واضاف موسى، ان “موضوع ربط العراق والكويت وبعض الدول بسكة حديد واحدة، ناقشه رئيس الجمهورية مع نظيره الكويتي خلال زيارته الى الكويت في الايام الماضية”.

ولفت موسى إلى ان “الربط السككي يحتاج الى خطط ودراسة وميزانية ضخمة، الامر الذي لم يصل الى وزارة النقل، كونها جهة تنفيذية، ولم تبرم الاتفاق على ذلك المشروع”.